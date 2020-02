HCC-Hochbahnsteig: Umleitungen und keine Züge zum Zoo

Hannover

Um den Kompromiss war lange gerungen worden. Hannovers Stadtbaurat Uwe Bodemann wollte eigentlich zwei Hochbahnsteige, an jeder Seite des Theodor-Heuss-Platzes einen. Im Angesicht der ehrwürdigen und denkmalgeschützten Kongresshalle sollte die Symmetrie gewahrt bleiben. Es kam anders – und schon bald nehmen die Bauarbeiten am HCC Fahrt auf. Ab dem 24. Februar muss der Autoverkehr umgeleitet werden, der Zoo wird nicht mehr per Stadtbahn zu erreichen sein.

Wie die für den Umbau zuständige Infra mitteilt, wird der Autoverkehr in beiden Richtungen auf der Westseite des Theodor-Heuss-Platzes geführt. In Fahrtrichtung Zoo ist dann das Abbiegen nach links auf die Schackstraße sowie in die Zeppelinstraße nicht mehr möglich. Diese Regelung wird bis zum Ende dieses Jahres bestehen bleiben, wenn der neue Hochbahnsteig in Betrieb genommen werden soll. Er wird im Bereich der jetzigen Stadtbahnhaltestelle auf der Ostseite des Platzes gebaut.

Für drei Wochen keine Stadtbahn zum Zoo

Die Stadtbahnen fahren wegen der Bauarbeiten bis 13. März nur bis zur Haltestelle Hannover Congress Centrum (HCC). Die Endhaltestelle Zoo entfällt, weil im Bereich der Adenauerallee Leitungen verlegt werden. Am Wochenende 14. und 15. März wird der Betrieb der Linie 11 zum HCC komplett eingestellt. Grund: Am Theodor-Heuss-Platz werden neue Weichen verlegt.

Der neue Hochbahnsteig wird rund 70 Meter lang und vier Meter breit. An beiden Enden werden Rampen errichtet, damit künftig Rollstuhlfahrer oder Menschen mit Rollatoren oder Kinderwagen leichter die Stadtbahnen der Linie 11 benutzen können. Zwei Bushaltestellen am nördlichen und südlichen Ende des Theodor-Heuss-Platzes sollen einen zügigen Umstieg zwischen Bus und Stadtbahn möglich machen.

Kosten bei 6,27 Millionen Euro

Die Kosten für das Projekt kalkuliert die Infra mit 6,27 Millionen Euro. Nach der Fertigstellung des Hochbahnsteiges Ende des Jahres wird im Jahr 2021 noch die Straße auf der Westseite des Theodor-Heuss-Platzes erneuert, über die ab dem 24. Februar komplett der Verkehr rollen wird.

Für den Umbau mussten 27 Bäume an der Ostseite des Theodor-Heuss-Platzes gefällt werden. Sie sollen allerdings durch 40 neue Bäume ersetzt werden. Auch erste Leitungsarbeiten in dem Bereich hatten schon Ende 2019 begonnen.

Von Christian Bohnenkamp