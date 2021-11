Hannover

Der nächste Gesundheitstalk von HAZ, Neue Presse und des Klinikums Region Hannover widmet sich dem Einsatz moderner Technik im Gesundheitswesen. Wie weit ist der Einsatz von Robotik in Operationssälen? Wie profitieren Patienten und Patientinnen? Gibt es ethische und technische Grenzen? Und brauchen Ärzte künftig ein IT-Studium für ihre Arbeit? Darüber diskutieren am Donnerstag, 18. November, vier Experten im Pressehaus der HAZ.

Hier sehen Sie ab 18 Uhr den Livestream:

Dabei sind Dr. Achim Elsen, Chefarzt der Klinik für Unfallchirurgie am Klinikum Robert Koch Gehrden, Dr. Heiko Aselmann, Sektionsleiter für roboterassistierte Chirurgie am Klinikum Siloah, Prof. Dr. Florian Fuller, Chefarzt der Klinik für Urologie am Klinikum Robert Koch Gehrden und Prof. Dr. Arya Nabavi, Chefarzt der Klinik für Neurochirurgie am Klinikum Nordstadt.

Von Jan Sedelies