Es gibt ein Verständigungsproblem zwischen meiner Tochter und mir, mit dem ich nicht gerechnet hätte. Eigentlich hatte ich erwartet, die Kommunikation mit der 15-Jährigen werde vor allem durch die pubertäre Phase gestört. Aber das läuft eigentlich besser als erwartet, von der ein oder anderen bewussten Provokation einmal abgesehen.

Die Probleme gibt es im Alltäglichen, mit wichtigen Zahlen. Wenn die 15-Jährige zum Beispiel fragt, wann wir zum Geburtstagskaffee bei ihren Großeltern losfahren werden, sagte ich „Viertel vor drei“. Oder auch schon mal Viertel nach halb drei. Ich weiß, klingt umständlich, aber jeder weiß doch, was gemeint ist. Und meine Armbanduhr zeigt es mir so an. Die Antwort meiner Tochter ist dann nur: „Hä?“

Zeiger sind für die Uhrzeit nicht mehr entscheidend

Die jungen Leute tragen keine Armbanduhren so wie meine Generation, sondern teure Computer am Handgelenk, mit denen man telefonieren, chatten, die tägliche Schrittzahl überwachen und Lateinvokabeln suchen kann. Irgendwo soll dann auch noch die Uhrzeit zu finden sein. Aber digital. Denn das Umrechnen der Zeigerstellung zu einer Uhrzeit sei zu kompliziert, hatte meine Tochter mir schon vor Jahren erklärt. An dieser Haltung hat sich offenbar nichts geändert. Zwecks Konfliktvermeidung übersetze ich also jetzt für meine Tochter die Uhrzeit ins Digitale: 14.45 Uhr.

Ähnliche Probleme hatte ich in meiner Jugend. Das lag an den Zeitangaben meiner Großmutter. Wenn ich fragte, wann ich kommen solle, sagte sie dann zum Beispiel „Dreiviertel drei“, und nie wusste ich, was damit gemeint ist. Im Zuge der Uhrzeit-Kommunikationsprobleme mit meiner Tochter habe ich es jetzt noch einmal nachgelesen: „Dreiviertel drei“ bedeutet 14.45 Uhr. Und „Viertel drei“ bedeutet übrigens 14.15 Uhr. Wer soll das verstehen?

Von Mathias Klein