Das Gildet: Brauerei setzt 2019 mehr Bier ab – trotz Streik

HANNOVER

Bei der Tarifauseinandersetzung mit der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten ( NGG) rückt die Gilde-Brauerei nicht von ihrer Position ab – und riskiert die Fortführung des Arbeitskampfes um Lohnangleichung über einen unbestimmten Zeitraum. „Erst die Umstrukturierung der Brauerei, durch die wir die Gilde in die Gewinnzone führen wollen. Danach können wir uns über Lohnanhebungen unterhalten“, sagte Gilde-Chef Karsten Uhlmann am Dienstag.

Die Brauerei fuhr seit der Übernahme durch die TCB Beteiligungsgesellschaft 2016 einen Gesamtverlust bis heute von 15 Millionen Euro ein. Nur 38 Prozent der Gehälter erwirtschafte die Gilde selber. „Für den Ausgleich sorgen die Gesellschafter“, so Uhlmann. Das ist die TCB Beteiligungsgesellschaft als Mutterkonzern und alleinige Gesellschafterin. Seit Ende November besteht die Gilde aus vier Gesellschaften, um effizienter und damit wirtschaftlich arbeiten zu können. NGG und Betriebsrat bestreiten diese Effekte.

Marke Gilde liegt mit Export jetzt bei 200.000 Hektolitern

Während sich das Unternehmen somit weiter in tariflichen Auseinandersetzungen befindet, bilanzierte sie am Dienstag für das fast abgelaufene Jahr ein gutes (Vorab-)Betriebsergebnis: Man habe 5,8 Prozent Wachstum bei der Marke Gilde sowohl im Handel als auch Gastronomie hingelegt und produziere jetzt 160.000 Hektoliter, so Gilde-Vertriebschef Holger Bock. Zum Vergleich: 2016 hatte der Ausstoß bei etwa 140.000 Hektolitern Gilde gelegen. Mit dem Export-Gilde liegen man bei rund 200.000 Hektolitern, so Bock weiter. Der Gilde-Absatz ist um so erstaunlicher, da der deutsche Biermarkt auch in diesem Jahr um etwa 1,8 Prozent schrumpft.

Neue Absatzmärkte hat die Gilde laut Holger Bock auch in der Gastronomie gefunden, 90 neue Lokale, Bars, Kneipen und Restaurants seien 2019 hinzugekommen, über die Hälfte in Stadt und Region Hannover. Insgesamt schenken 1800 Kneipen und Restaurant das Bier aus der Südstadt aus. Im Handel habe das Pils überproportional zulegt.

Gilde-Chef: „ Streik ist nicht gut für das Image“

Gute Absatzzahlen sind das eine, der monatelange Streik das andere – und hier sieht die Unternehmensspitze einen Schaden für die Brauerei. „Der Streik ist nicht gut fürs Image, vor allem die ständigen Skandalisierungen durch die Gewerkschaft müssen aufhören“, fordert Karsten Uhlmann. „Es gibt keinen Jobabbau oder Kürzungen durch die Aufspaltung. Alle Mitarbeiter haben ihren Gehalts-Besitzstand mitgenommen.“

Symbol der Teilung: Seit der Aufspaltung in vier Gesellschaften trennen Stellwände die einzelnen Geschäftsbereich innerhalb der Brauerei ab. Quelle: Franson

Bei den Neueinstellungen nach 2016 habe man die Mitarbeiter zu Konditionen eingestellt, die am Markt üblich seien. „Der lokale Konkurrent bezahlt schlechter“, so der Gilde-Chef weiter. Die bisherigen acht Streiks hätten nicht dazu geführt, dass man Gilde nicht mehr habe ausliefern können. Insofern sehe man künftigen Arbeitsniederlegungen – mit Ausnahme vom Imageschaden – recht gelassen entgegen. Der Gilde-Chef geht aktuell davon aus, in spätestens zwei Jahren erstmals eine schwarze Null schreiben zu können. Mit den Fremdaufträgen produziert die Gilde in der Südstadt aktuell etwa 850.000 Hektoliter, die Gewinnzone erreicht die Brauerei bei etwa einer Million Hektoliter.

Von Andreas Voigt