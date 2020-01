Gute Vorsätze: Ein Soziologe erklärt, wann sie zum Scheitern verurteilt sind

Hannover

Mehr Sport, weniger Zeit vorm Computer, häufiger das Auto stehen lassen: Gute Vorsätze gehören für viele traditionell zum Start eines neuen Jahres dazu. Laut einer Forsa-Umfrage im Auftrag der DAK-Gesundheit nehmen sich pro Jahr um die 40 Prozent welche vor. Etwa die Hälfte gibt an, die guten Vorsätze zwei bis drei Monate lang oder sogar dauerhaft zu beherzigen. Doch nicht jeder gute Vorsatz ist tatsächlich ein guter Vorsatz, weiß der hannoversche Soziologieprofessor Lutz Hieber. Leichtfertig gefasst, können sie sogar kontraproduktiv sein. Er rät am Jahresbeginn vor allem zu eins: mehr Gelassenheit mit sich selbst.

Der Wunsch, sich ständig zu verändern, zu verbessern, ist dabei gar nichts Schlimmes, so Hieber. „Wir leben in einer Welt, die sich ständig verändert – glücklicherweise!“ Während etwa im Mittelalter der Lebensweg recht streng durch Zunft oder Klasse vorgezeichnet war, könne man sich in der modernen Welt viel freier entfalten. „Heute kann man in einem hohen Maße selbst organisiert sein, darf das Leben in die eigene Hand nehmen. Vorsätze helfen dabei, sich zu orientieren und weiterzuentwickeln.“

Der hannoversche Soziologe Lutz Hieber. Quelle: Frank Wilde

Nicht an äußeren Idealen orientieren

Diese Entfaltungsmöglichkeiten werden aber nicht immer nur als positiv empfunden. Die große Freiheit kann auch Unsicherheit bedeuten. Die Versuchung, sich an äußeren Idealen zu orientieren, ist dann groß: Schönheit, Reichtum, Leistungsfähigkeit oder sogar Strömungen und Trends spiegeln sich dann auch in den guten Vorsätzen wieder. Ob ein guter Vorsatz ein persönlicher Gewinn ist, hängt in engem Maße von eben diesen Faktoren ab, so der Soziologe: „Es kommt vor allem auf den Vorsatz selbst an. Ist er an einem äußeren Ideal orientiert, das die Kultur, in der man lebt, vorgibt, ist er häufig zum Scheitern verurteilt. Dann kann es sein, dass man sich selbst überfordert und damit schadet. Ein Vorsatz sollte immer dazu führen, persönliche Fähigkeiten weiter zu entwickeln. Und diese muss man zunächst selbst für sich herausfinden.“

Ausprobieren, beobachten und nicht verkrampfen

Aber auch auf dieser Suche sollte man nicht verkrampfen, rät Professor Hieber. „Ein Vorsatz sollte nicht zu streng oder starr gefasst sein. Wichtig ist es, sich auf den Weg zu begeben und zu beobachten was passiert, die Ziele eventuell anzupassen und nicht zu starr an ihnen festhalten, wenn man spürt, dass sie nicht erreichbar sind.“

Wichtiger, als ein Ziel starr zu erreichen, komme es auf den Weg an, den man mit dem Vorsatz beschreitet. „So sollte sich jemand, der etwa auf Zucker verzichten möchte, nicht zu sehr kasteien. Unter Zwang zu leben, schaffen die wenigsten dauerhaft. Wer dann an den eigenen Vorsätzen scheitert, läuft Gefahr zu verbiestern“, sagt Hieber. Gute Vorsätze sollten vielmehr mit Augenmaß, einer gewissen Selbstliebe und Lernfähigkeit getroffen werden, so der Soziologe: „Ich empfehle, auszuprobieren und Fehler zu machen. Aus Ihnen lernt man.“

Nicht nur an Silvester etwas „Gutes“ vornehmen

Zu spät, seine Vorsätze zu überdenken oder neue zu fassen, ist es auch nach Silvester also nicht, so der Soziologe. Er hält ohnehin nichts von Jahrestagen. „Es spricht nichts dagegen, sich auch innerhalb des Jahres das ein oder andere Gute vorzunehmen“, empfiehlt er. Aber mit der richtigen Portion Gelassenheit: „Wichtig ist, dass aus den Vorsätzen nichts Starres wird, sondern das Ganze lebendig bleibt.“

Von Simon Polreich