Es sind harte Zeiten, auf die das Land zusteuert. Von jetzt auf gleich. Ohne Vorwarnung. In der Corona-Krise kommt der noch vor Wochen stark kritisierte Politikstil von Bundeskanzlerin Angela Merkel besonders gut bei den Bürgern an. Die Besonnenheit der Unionschefin beschert CDU und CSU im ZDF-Politbarometer die höchsten Umfragewerte seit zwei Jahren. Ein Kommentar von Bodo Krüger.

Stark in der Corona-Krise: Angela Merkel. Die Kanzlerin verströmt in diesen Zeiten ein Maß an Besonnenheit, meint NP-Chefredakteur Bodo Krüger in seinem Kommentar. Quelle: dpa