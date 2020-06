Hannover

„Unästhetisch und völlig sinnlos“ – jedes Mal, wenn Marion Jüttner-Hötker mit ihrem Hund „Pünktchen“ in Richtung Vierthaler Teich geht, wächst in ihr Wut. Vor wenigen Wochen hat die Stadt den Teil der Güntherstraße, der Sackgasse ist, mit 30 Metallstangen und -bügeln fürs Parken gesperrt. Anwohner wehren sich jetzt gegen die Polleritis.

Die Güntherstraße in Waldhausen gehört zu den Topadressen der Stadt. Viele Jugendstilvillen, zwischen Maschsee und Engesohder Friedhof gelegen, gleich nebenan Grün. „Den Reiz dieses Standorts hat die Stadt kaputtgemacht“, findet die Frau des einstigen Umweltministers Wolfgang Jüttner.

Beim Bezirksrat interveniert

Fünf verschiedene Sorten von Strangen und Bügeln hat die Verwaltung in den Boden gerammt. Zum Teil stehen Pfosten hinter Bügeln oder in Beeten. Die Anwohner regt das dermaßen auf, dass sie 128 Unterschriften gegen den „Pfostenwahnsinn“ sammelten und sich an den Bezirksrat wandten. Ohne viel Erfolg.

Zur Galerie 127 Unterschriften haben die Anwohner der Güntherstraße in nur zwei Stunden gesammelt. Sie wehren sich gegen die Polleritis.

Offenbar hatte sich bei der Verwaltung ein Anwohner über wildes Parken beschwert. „Wir wüssten sehr gern, wer das war“, sagt Marion Jüttner-Hötker. Allein an Maschseefest-Wochenenden seien zu viele Autos in der Sackgasse ein Problem gewesen.

„Es hätte gereicht, drei bis vier U-förmige niedrige Absperrungen vor einer oft zugeparkten, als Grünfläche vorgesehenen Stelle zu installieren“, finden die Anwohner. Alle anderen Pfosten gehörten abgebaut – vor allem, da „ Schilderwälder“ in Städten reduziert werden sollten.

„Vitalität der Bäume stärken“

Ob die Stadt dieser Forderung nachkommt, scheint fraglich. Eine Sprecherin der Verwaltung: „Ziel der Umgestaltung der Güntherstraße 2017 war es unter anderem, den Anteil der Grünflächen in der Straße zu erhöhen und damit auch die Vitalität der Bäume in den Grünstreifen zu stärken. Durch die Hochborde zur Abgrenzung der Gehwege und der Grünstreifen von der Fahrbahn, wurde baulich verdeutlicht, dass weder Gehweg noch Grünstreifen zum Parken zur Verfügung stehen.“

Leider werde nach der Umgestaltung „massiv in diesen Bereichen und insbesondere auf den angelegten Grünstreifen geparkt, sodass der Bewuchs zerstört und der Boden verdichtet wurde“. Die Verwaltung habe deshalb „Maßnahmen zur Unterbindung des illegalen Parkens umgesetzt“.

Ob diese Maßnahmen ästhetisch sind, spielt keine Rolle. Kurt Schwitters, dem großen Künstler, der einst in der benachbarten Waldhausenstraße lebte, hätte das bestimmt die Sprache verschlagen ...

