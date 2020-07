Günter-Helge Strickstrack: Ein Gründer der CDU ist tot

HANNOVER

Das Ende kam dann doch schnell und unerwartet. Vor einer Woche ließ Günter-Helge Strickstrack seinen Rollator in der Ecke stehen und machte sich zu Fuß auf durch sein Haus. Er stürzte schwer, zog sich einen Oberschenkel-Halsbruch zu, dem eine Lungenentzündung folgte – und nun ist am späten Montag im Nordstadt-Krankenhaus Niedersachsens letztes Gründungsmitglied der CDU Deutschland im Alter von 99 Jahren gestorben.

Er war 1945 dabei, als in Braunschweig eine erste Regionalgruppe der Christdemokraten aus der Taufe gehoben wurde, er saß mit im Saal, als 1950 in Goslar die Bundes-CDU gegründet und Bundeskanzler Konrad Adenauer als Vorsitzender gewählt wurde. Strickstrack, der mit seiner 94-jährigen Frau Christa in Isernhagen lebte, war länger in der CDU, als er verheiratet war und Angela Merkel lebt: 76 Jahre. Die Bundesrepublik trauert um einen Mann der Zeitgeschichte und einen Familienmenschen: Strickstrack war vierfacher Vater, vierfacher Opa und dreifacher Uropa.

Günter-Helge Strickstrack (damals 95) in seiner Jagdhütte bei Celle. Quelle: Villegas

Ein bekennender Konservativer

„Mein Vater war ein Patriarch, ein Löwe. Wenn er gefaucht hat, haben andere gekuscht“, sagte Sohn Henning Strickstrack (69), seit 2006 Betreiber des Lokals „Ständige Vertretung“ zwischen Nord/LB-Zentrale und Theater am Aegi, gestern zur NP: „Seine Durchsetzungsfähigkeit hat allen um ihn herum imponiert, mir natürlich auch.“ Strickstracks Großonkel Otto Fricke war nach dem Zweiten Weltkrieg Niedersachsens erster Wirtschaftsminister und auch der junge Günter-Helge ging in die Politik. Regierungsdirektor war er, zuständig für Banken und Börsenwesen, als die Engländer noch Besatzungsmacht im Norden waren. Ein bekennender Konservativer ist er gewesen, der auch als Unternehmer Karriere machte. Mit mehreren Fabriken für Damenoberbekleidung und hunderten Angestellten verdiente Strickstrack Geld, viele Jahre lang war er Präsident des Verbandes für Damenoberbekleidung. Sein bester Freund war der gleichaltrige Rolf Zick, mit dem Ehrenpräsidenten des Presseclub Hannover, in diesem Jahr Träger des Leibniz-Ringes, drückte er in Braunschweig einst die Schulbank.

„ Adenauer war unser Bester“

Sein Interesse an der CDU ist immer groß gewesen und Teil seines langen Lebens geblieben, er hat sie ja auch alle persönlich gekannt, die mächtigen Frauen und Männer seiner Partei. Und an allen Parteitagen seit der Gründung teilgenommen. Angela Merkel hat er gelegentlich getroffen, 2019 zuletzt, als er ihr sagte, sie hätte ihren Rücktritt als Vorsitzende nicht so früh ankündigen sollen. Strickstrack hat sie trotzdem sehr geschätzt, die 66-jährige Physikerin, die nun schon seit 2005 das Amt der Bundeskanzlerin bekleidet, aber „ Adenauer war unser Bester“, fand Strickstrack auch noch im hohen Alter: Adenauer habe „fast ein väterliches Verhältnis zu mir“ gehabt. Mit Helmut Kohl und seiner kumpeligen Art ist Strickstrack nie warm geworden.

2017 noch den Bundespräsidenten gewählt

2017 wurde Strickstrack noch von seiner Partei in die Bundesversammlung nach Berlin entsandt, um den Bundespräsidenten zu wählen, er war der Älteste im Saal. Geworden ist es Frank-Walter Steinmeier, ein Sozialdemokrat. Gestorben ist Strickstrack in seinem 100. Lebensjahr, das er am 28. Mai 2021 vollendet hätte, und im Jahr des 75. Geburtstages seiner CDU. Die hätte das in Berlin gefeiert – und sicher auch ihn und die beiden nun letzten lebenden Gründungsmitglieder aus dem Süden der Republik. Corona verhinderte das. Sohn Henning Strickstrack muss jetzt die Beerdigung planen, denkt aber auch schon an den Tag, an dem sein Vater 100 geworden wäre. „Da werden wir die engsten Freunde zum Spargelessen einladen. Das hätte Papa gefallen.“

Von Christoph Dannowski