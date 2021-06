„Gruppe ist so stark wie nie zuvor“: VHV erwirtschaftet Gewinn von 183 Millionen Euro

Hannover

Die hannoversche Versicherungsgruppe VHV hat allen Widrigkeiten zum Trotz das erste Corona-Jahr mehr als nur gut abgeschlossen: „Wir blicken auf ein hervorragendes Geschäftsjahr zurück“, sagte VHV-Vorstandschef Uwe Reuter während der Vorstellung des Geschäftsberichts in Hannover. Man sei „mehr als zufrieden“, denn „alle wesentlichen Kennzahlen zeigen nach oben“.

Lob des eigenen Kurses

Die VHV habe Marktanteile gewonnen, ihre „ambitionierten Ziele“ übertroffen, und Substanz und Rücklagen „erheblich gestärkt“ sowie „weiter in Bildung und Weiterbildung unserer Mitarbeiter investiert“. Reuter ist überzeugt: „Unsere Gruppe ist so stark wie wahrscheinlich niemals zuvor“. Das alles sei „das Ergebnis eines seit dreizehn Jahren währenden konsequenten Fitnessprogramms“.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Klingt insgesamt nach viel Eigenlob, führt Reuter doch das Unternehmen seit zwei Jahrzehnten. In knapp einem Jahr soll sein Vorstandskollege Thomas Voigt (61) übernehmen, Reuter (65) in den Aufsichtsrat wechseln.

„Beste Ergebnis unserer Geschichte“

Unterm Strich steht demnach für die VHV-Gruppe im ersten Corona-Jahr ein Gewinn von 183 Millionen Euro – dies, nachdem 140 Millionen Euro für die Substanzstärkung zurückgelegt und das Kapital der im Jahr 2014 gegründeten VHV Stiftung um 20 Millionen Euro auf nun mehr als 50 Millionen Euro erhöht worden sind.

Reuter: „Wir haben das beste Ergebnis unserer Geschichte eingefahren und sämtliche Gewinne bleiben im Unternehmen, da wir als Verein strukturiert sind und nicht als Kapitalgesellschaft“. Die im Unternehmen verbliebenen Erträge habe man auch dazu verwendet, den Digitalisierungskurs fortzusetzen.

Fast zwölf Millionen Verträge

Die Zahl der Versicherungsverträge sei um 620.000 Stück (5,5 Prozent) auf knapp zwölf Millionen gewachsen, die eingenommenen Beiträge legten um gut 270 Millionen Euro (8,2 Prozent) auf 3,51 Milliarden Euro zu. Die „haftenden Mittel“ seien um knapp 300 Millionen Euro (10,7 Prozent) auf nun 3,01 Milliarden Euro erhöht worden – für Unternehmen der Versicherungsbranche eine entscheidende Kennzahl für die Solidität (und damit Vertrauensbasis für die Kunden), die bei der VHV nun binnen zehn Jahren fast verfünffacht worden sei. Die VHV zähle nun zu den „am besten finanzierten Versicherungsgruppen in Deutschland, ja Europa“, sagte Reuter.

Corona tut Kfz-Versicherung gut

Die größte Sparte der VHV ist die Kfz-Versicherung. Dort sei die Zahl der Verträge um 470.000 auf 7,6 Millionen gesteigert worden, ein Plus von 6,6 Prozent. Die dort erzielten Beiträge hätten sich auf 1,5 Milliarden Euro belaufen, das waren 70 Millionen Euro mehr, ein Plus von 4,8 Prozent.

In diesem ersten Corona-Jahr verzeichnete die VHV „fast zwölf Prozent weniger Schäden“ in der Kfz-Versicherung, musste rund sieben Prozent weniger für die Schadenzahlung aufbringen – wie viel das In Euro ist, wollte die Versicherung allerdings nicht sagen.

Gute Quoten bei Lebensversicherungen

Die Hannoversche Leben, von der 1919 gegründeten VHV im Jahr 2003 übernommen worden, konnte dem Geschäftsbericht nach ihre Beitragseinnahmen um gut 21 Millionen (zwei Prozent) auf 1,038 Milliarden Euro steigern, die Vertragszahl um etwa 24.000 auf 1,072 Milliarden (Zuwachs um 2,3 Prozent).

Die Kostenquoten des Direktversicherers gehörten mit 1,31 Prozent bei der Verwaltung und 4,0 für den Abschluss weiter zu den besten am Markt. Zudem habe die Hannoversche mit zuletzt 2,1 Prozent weiter „eine der niedrigsten Stornoquoten“ in der Branche.

Die wichtigsten Nachrichten aus Hannover als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 15 Uhr ihren personalisierten Newsletter mit den Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Hannover. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die 3500 Mitarbeiter des Unternehmens werden wie gewohnt am Erfolg beteiligt und erhielten erneut den Maximalbonus des 2,5-fachen ihres Monatsgehalts.

Von Ralph Hübner