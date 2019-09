Grundsteinlegung für Business- und Wohnpark in Hannover-Lahe

Hannover

Lange lag das Gelände brach, die Erstellung des Bebauungsplans zog sich in die Länge, am Mittwoch wurde schließlich der Grundstein für den Business- und Wohnpark an der Kirchorster Straße/Im Klingenkampe in Hannover-Lahe gelegt.

Supermarkt und Bäckerei haben bereits zugesagt

Auf dem rund 15 000 Quadratmeter großen Gelände entstehen neben einem fünfgeschossigen Bürogebäude auch vier Komplexe mit 121 Wohnungen. „Zudem wird es auf 1000 Quadratmetern eine Nahversorgung geben“, erzählt Klaus Off, Geschäftsführer der Bauherren-Firma BOG 21 GmbH, die ihren Sitz in München hat. Dafür hätten bereits die Supermarktkette Norma und die regionale Bäckerei Jasiek zugesagt. „Wir wollen mit diesem Angebot die Situation hier vor Ort verbessern“, heißt es weiter. Bisher habe es kaum Möglichkeiten der Nahversorgung in dem Stadtteil gegeben. „Für das Gesamtumfeld hat der Bau eine nennenswerte Aufwertung“, so Off.

Die Anmiation des Bürokomplexes. Quelle: Architekten BKSP

Rund 55 Millionen Euro soll das so genannte Lahe-Quartier – welches von der MBN Bau AG umgesetzt wird – kosten. Die Fertigstellung ist für März 2021 geplant. Im unteren Bereich entstehen insgesamt 460 Stellplätze für Mieter und die Angehörigen der Büros. Welche Firmen in den Bürokomplex einziehen werden stehe noch nicht fest: „Wir sind in Verhandlungen“, so Off.

Wohnungen mit Balkonen, Dachterassen und Gärten

Die Wohnungen sind dagegen bereits an die Firma Soka-Bau verkauft. Das Unternehmen verfügt bereits über Anlagen in Bothfeld, Döhren und Stöcken. „Der Standort ist besonders attraktiv und eine sinnvolle Ergänzung“, sagt Werner Schneider von der Soka-Bau. Zwischen 40 und 110 Quadratmeter sollen die 1- bis 4-Zimmer Wohnungen haben. Das sei eine gute Mischung und für jung und alt gleichermaßen attraktiv, heißt es weiter. Von den rund 121 Wohnungen würden 26 barrierefrei sein, jede Wohnungen werde mit einem Balkon ausgestattet. Die oberen Wohnungen sollen teilweise über eine Dachterasse, die Wohnungen im Erdgeschoss über einen kleinen Garten verfügen. Der Quadratmeterpreis liegt bei 11,50 Euro Kaltmiete.

Klaus Off, Thomas Herrmann und Werner Schneider (v.l.) haben den Grundstein versenkt. Quelle: Frank Wilde

Auch Bürgermeister Thomas Hermann lobt den Neubau: „Es gibt hier zu wenig Nahversorgung, deswegen brauchen wir neben dem Wohnen und Arbeiten auch dringend die Nahversorgung.“ Zudem werde weiterhin dringend Wohnraum benötigt. Im vergangenen Jahr seien 1500 in der Stadt fertig gestellt worden. In diesem Jahr sei es eine ähnliche Zahl.

Von Cecelia Spohn