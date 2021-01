Hannover

Nach harten Verhandlungen zwischen den Koalitionsspitzen in Niedersachsen steht nun fest: Die Grundschulen sowie die Förderschulen im Land bleiben weiter offen, dazu werden die Hygienemaßnahmen an den Schulen nochmals erhöht. Allerdings können Eltern ihre Kinder vom Präsenzunterricht befreien lassen. Festhalten wird das Land zudem am Unterricht in geteilten Gruppen für Abschlussklassen und die angehenden Abiturienten.

Die Ankündigung von Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) am späten Dienstagabend hatte unter Eltern und Lehrkräften für große Verunsicherung und Empörung gesorgt. „Was die Situation in den Grundschulen anbelangt, sind Änderungen zu erwarten, über deren Inhalt die Landesregierung im Laufe des Tages entscheiden wird“, hatte der SPD-Politiker angekündigt.

Weil setzt sich gegen Koalitionspartner CDU durch

Doch wie die NP vor wenigen Minuten exklusiv erfuhr, setzte sich Weil in der strittigen Schulfrage gegen den Koalitionspartner der CDU durch. Die Christdemokraten in Niedersachsen wollten auch die Grundschulen erneut in das Szenario C, also den kompletten Distanzunterricht, schicken. Erst am Montag waren die Grundschüler in Niedersachsen nach einer Woche des Lernens zu Hause in geteilten Klassen wieder in die Schulen zurückgekehrt. Für rund 145.000 Grundschüler startete damit wieder der Unterricht in der Schule, für die übrige Hälfte ging es zunächst zu Hause weiter.

Distanzunterricht für Grundschüler nur schwer umzusetzen

Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) sagte: „Diese Schritte sind abgewogen und verantwortbar in alle Richtungen: Als gewichtiger Beitrag zur allgemeinen Kontaktreduktion einerseits, mit Blick auf die Notwendigkeit für ein Mindestmaß an Bildung und Betreuung andererseits. Die Kinder und Jugendlichen haben bereits seit vielen Wochen alle sozialen Kontakte zurückgefahren – mit den heutigen Beschlüssen werden richtigerweise auch andere gesellschaftliche Bereiche entsprechend stärker in den Lockdown einbezogen. Das ist überfällig.“

Tonne wies zudem daraufhin, dass für Grundschüler, die in vielen Fällen gerade erst Schreiben und Lesen lernen und sich in das neue soziale Umfeld Schule einfügen müssten, das reine Distanzlernen sehr schwierig umzusetzen sei. „Wir dürfen auch nicht vergessen, dass die Jüngsten jetzt schon seit Wochen zu Hause sind. Ein Zurück zu fester Tagesstruktur bei gleichzeitigem Infektionsschutz ist gut für die Kinder. Daher ist in unserer Abwägung ein zwar deutlich reduzierter, aber dennoch regelmäßiger Schulbesuch unter verschärften Hygienebedingungen nicht nur vertretbar, sondern auch notwendig für die Grundschülerinnen und Grundschüler sowie für die Kinder und Jugendlichen mit Unterstützungsbedarf im Bereich Geistige Entwicklung.“

Einfaches Verfahren zur Befreiung vom Präsenzunterricht

Verständnis zeigte der Kultusminister jedoch auch für die Sorgen und Ängste mancher Eltern, insbesondere mit Blick auf die neue Coronavirus-Mutationen. „Daher ermöglichen wir, dass in einem einfachen Verfahren für eine begrenzte Zeit vom Schulbesuch zurückgetreten werden kann. Dann muss jedoch zu Hause gelernt werden. Die Notbetreuung steht in diesen Fällen dann selbstverständlich nicht offen“, so Tonne.

Die Jahrgänge fünf bis zwölf sowie alle Berufsschulen in Niedersachsen bleiben hingegen bis zum 14. Februar im Homeschooling – mit Ausnahme der Abschlussklassen. Auch die Kitas bleiben geschlossen. Eine Notbetreuung wird angeboten.

Kippt das Land die Abschlussprüfungen?

Mit Blick auf alle Abschlussklassen sagte Minister Tonne: „Wir haben in Niedersachsen sehr frühzeitig einen Rahmen geschaffen, der es ermöglicht, sowohl die Abschlüsse des Sekundarbereiches I wie auch die Hochschulreife zu absolvieren.“ Das Lernen im Szenario B sei dabei eine wichtige Säule. Doch wird es tatsächlich Abschlussprüfungen wie in den Vorjahren geben? Tonne: „Ich hoffe sehr, dass sich durch den allgemeinen gesellschaftlichen Lockdown die Gesamtlage derart stabilisiert, dass diese Planungen halten.“

Von Britta Lüers