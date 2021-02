Grundschule Tiefenriede: Eltern ärgern sich über kurzfristigen Schulausfall

Hannover

Erst Schneechaos, nun Heizungsdefekt: An der Grundschule Tiefenriede in der Südstadt ist am Donnerstag der Präsenzunterricht erneut ausgefallen. Das sorgte vor allem für eins: Ärger bei den Eltern. Die Tatsache des Schulausfalls war allerdings nur nebensächlich. Das Hauptproblem der Betroffenen: Die Schulleitung kommunizierte die Entscheidung erst kurz nach Unterrichtsbeginn.

„Die aktuellen Umstände fordern Eltern von Schulkindern maximale Flexibilität ab: Corona-Wechselmodell, Schulschließungen wegen des Wintereinbruchs und heute der Heizungsdefekt“, sagt eine entnervte Mutter. Dass die Info wegen des erneuten Schulausfalls erst am Morgen kam, sei frech und mache jede gute Tagesplanung zunichte. Schwacher Trost: „Zumindest werden wir über die Schulcloud informiert und nicht mehr über die Telefonkette.“

Schulausfall wurde bewusst kurzfristig kommuniziert

Schulleiter Andreas Kathmann kann den Ärger der Eltern nachvollziehen, wirbt allerdings um Verständnis. „Das ist höhere Gewalt, da kann niemand etwas dafür. Sowohl beim schneebedingten Ausfall vergangene Woche als auch beim Heizungsdefekt heute.“ Auch die Lehrer hätten lieber Unterricht gemacht, die Entscheidung sei aber zum Wohle der Schüler getroffen worden: „Wegen des regelmäßigen Stoßlüftens wären die kalten Klassenräume für die Kinder nicht verantwortbar gewesen.“

Die Mitteilung über den Schulausfall sei aber bewusst kurzfristig kommuniziert worden. „So konnten wir die Schüler, die von ihren Eltern gebracht wurden, direkt wieder nach Hause schicken.“ Die übrigen Kinder seien ins Schulgebäude geholt, die betroffenen Mütter und Väter entsprechend informiert worden.

Heizung repariert: Unterricht findet Freitag wieder statt

Die Heizungsanlage, die sich offenbar aufgrund eines Wasserverlusts von alleine abschaltete, wurde noch am Donnerstag repariert. Der Defekt soll aber in keinem Zusammenhang mit einem Feuerwehreinsatz am vergangenen Freitag stehen, teilte der Rektor am Nachmittag in einem WhatsApp-Rundschreiben mit. Darin entschuldigte er sich zudem für entstandene Unannehmlichkeiten. Am Freitag soll der Unterricht wieder regulär stattfinden.

