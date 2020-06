Hannover

Kaputte Heizungen, marode Fenster, stinkende Toiletten, Schimmel: Viele Schulen in Hannover befinden sich in einem beklagenswerten Zustand. Auch die Grundschule Mengendamm in der List gehört dazu. Das Gebäude am Trageweg muss dringend saniert werden, ursprünglich war das für das Schuljahr 2020/2021 geplant, doch nun ist das Vorhaben offenbar geplatzt. Seinem Ärger darüber hat Andreas Kathmann, Schulleiter der Grundschule Mengendamm, nun in einem Brief an Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) Luft gemacht und geht darin mit der Stadt als Schulträger hart ins Gericht.

Grundsanierung aus Kostengründen geplatzt

„Mit Entsetzen und absolutem Unverständnis habe ich zur Kenntnis genommen, dass das Bauvorhaben an unserer Schule nach mehrjähriger Planung gestoppt wurde und in geplanter Form nicht weiterverfolgt wird“, beginnt Kathmann sein Schreiben. Wie es aus Kreisen des Schulelternrates heißt, sei die Grundsanierung aus Kostengründen geplatzt. Man stehe vor einem Scherbenhaufen, so der Direktor. Damit würden dringend notwendige Sanierungsmaßnahmen „wieder einmal nicht angegangen“. Nach NP-Informationen ist nun sogar der komplette Abriss der maroden Schule und ein Neubau auf dem Gelände im Gespräch. Die Stadt will erst zu Wochenbeginn auf eine NP-Anfrage antworten.

Stadt verschiebt auch Beginn des Ganztags

Auch die kommenden Jahre müssten Kinder und Lehrkräfte weiter in einem maroden Gebäude leben, lehren und lernen müssen. Kathmann: „Unser Schulgebäude ist vollkommen abgelebt. In den letzten zwölf Monaten mussten Räume immer wieder stillgelegt werden.“ Wegen Schimmel, fehlender Fluchtwege, Wasserschäden und stinkenden und schlecht beleuchteten Toiletten. Es sei ein Hohn, schreibt Kathmann, dass in der Corona-Krise wegen des Sanierungsstaus nur unter größtem organisatorischem Aufwand eine Notbetreuung stattfinden könne. Außerdem hat die Stadt auch den für 2022 geplanten Start als Ganztagsschule „auf den Sankt Nimmerleinstag verschoben“, kritisiert Andreas Kathmann.

„Vertrauen in den Schulträger ist verloren gegangen“

Die Schulgemeinschaft sei enttäuscht und frustriert, betont der Schulleiter: „Unser Vertrauen in den Schulträger ist verloren gegangen, wir haben genug von Fehlplanung und falschen Versprechungen.“ Seit sechs Jahre würden Eltern und Schulleitung nur hingehalten. Kathmann appelliert an den Onay: „Nehmen Sie sich endlich unserer Schule an.“ Bis dahin grübelt Andreas Kathmann auch über diese Frage: „Wie viel Geld hat die Stadt für dieses gescheiterte Projekt eigentlich verbrannt?“

