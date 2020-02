Schwierige Bedingungen, besondere Methoden: Weil besucht Brennpunktschule Hägewiesen

Hannover

Das talentierte Kind eines ungelernten Arbeiters soll die gleichen Chancen haben, das Abitur zu schaffen wie das Arztkind. Das ist eines der zentralen Bildungsversprechen unseres Landes. Doch die letzte Pisa-Studie hat offenbart: Immer häufiger wird dieses Versprechen nicht eingelöst. Die soziale Herkunft entscheidet immer noch darüber, welche Chancen ein Kind im Leben hat. Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) machte sich nun einen ganz persönlichen Eindruck davon, wie Kinder an einer sogenannten Brennpunktschule lernen. Der SPD-Politiker hospitierte einen Vormittag an der Grundschule Hägewiesen am Sahlkamp.

Wer hier zur Schule geht, der hat sehr oft einen schweren Start ins Leben. 369 Jungen und Mädchen besuchen die Grundschule Hägewiesen. „95 Prozent unserer Schüler haben einen Migrationshintergrund, sprechen kaum Deutsch oder sind gar nicht alphabetisiert. Ein Großteil der Kinder wächst in Hartz IV auf“, schildert Schulleiter Christoph Gräger. Die Flüchtlingskrise sowie die Inklusion hätten die Schule vor zusätzliche Herausforderungen gestellt, die „schulintern kaum noch zu überwinden“ seien. Nach Auskunft von Gräger hat in einigen Klassen mehr als jeder zweite Schüler einen Förderbedarf. „Das führt zu einer enormen Belastung der 24 Lehrkräfte. Normaler Unterricht ist oft gar nicht möglich, vielen Kindern fehlt es an basalen Fähigkeiten. Immer wieder muss man deshalb vom Kerncurriculum abrücken“, so Gräger.

Schule verdient Unterstützung

Stephan Weil kennt die Grundschule Hägewiesen seit vielen Jahren – sie liegt in seinem Wahlkreis. Mit einem Morgenkreis in einer ersten Klasse fängt sein Tag hier um 7.45 Uhr an, Englischübungen, Wochenplanarbeit und eine Musikstunde in der 4c zum Abschluss folgen. Immer in unterschiedlichen Klassen und Jahrgängen. Weil hört vier Stunden lang aufmerksam zu – Kindern, ebenso wie den Lehrkräften.

„Ich weiß, dass dies eine Schule mit besonderen Herausforderungen ist, die unter schwierigen Bedingungen arbeitet“, sagt der SPD-Mann. Er sei beeindruckt von der Vielfalt der Schülerschaft, aber auch von der Vielfalt der Lehrer und ihren Lernmethoden. „Aber ganz besonders hat mich die spürbare Begeisterung der Lehrer beeindruckt.“ Eine Schule wie diese verdiene es daher, besonders unterstützt zu werden.

Förderprogramm ausweiten

Was kann und muss Politik leisten, um Brennpunktschulen noch stärker zu unterstützen? „Auf jeden Fall werden wir das Programm ’Schule Plus’ fortsetzen. Mehr noch: Wir werden das Programm eher noch weiter ausbauen.“ Auch die Klassengröße müsse an Brennpunktschulen deutlich kleiner sein, so der Ministerpräsident: „Der Klassenteiler hat hier eine besondere Bedeutung.“ Zudem müsse sich das Land fragen, „wie viele Muss-Regeln wir den Schulen geben müssen und wie viel Spielraum sie benötigen“.

Das Förderprogramm Mit dem Programm „Schule Plus“ will das Kultusministerium 20 niedersächsische Schulen in schwierigem Umfeld – umgangssprachlich ist dabei oft von Brennpunktschulen die Rede – fördern. Die Schulen bekämen dafür 75 zusätzliche Lehrer und 25 Sozialarbeiter, sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne. Darüber hinaus finanziere das Land den Schulen 300 Lehrerstunden extra pro Woche. Diese könnten sich Schulen auch auszahlen lassen. Insgesamt sechs Millionen Euro gibt die Landesregierung für die Förderung aus. In den Genuss kommen Schulen in Delmenhorst, Salzgitter, Wilhelmshaven und Hannover. In der Landeshauptstadt profitieren gleich acht Schulen von dem Förderprogramm: die Grundschulen Hägewiesen, Mühlenberg, Wendlandstraße und Tegelweg sowie die Peter-Ustinov-Oberschule, die Johannes-Kepler-Realschule und die Integrierten Gesamtschulen Badenstedt und Vahrenheide/Sahlkamp. Bislang war „Schule Plus“ bis 31. Juli 2020 befristet.

Schulelternratsvorsitzender Sven Diedrich bringt beim anschließenden Gesprächsaustausch mit Weil, Ratsmitgliedern und Oberbürgermeister Belit Onay noch einen anderen Aspekt ins Gespräch: „Mein Sohn ist in seiner Klasse der einzige Deutsche und ist dadurch oft außen vor. Es fehlt an einer guten Durchmischung. Doch viele Eltern entscheiden sich bewusst gegen die Brennpunktschule in den Hägewiesen, weil sie ein schlechtes soziales Umfeld befürchten.“

Es fehlt an Durchmischung

Etwa 30 Prozent der Schüler werden laut Schulleiter Gräger von ihren Eltern auf Grundschulen in der List angemeldet. Lehrer Marcus Thom kann das bestätigen: „Das Märchenviertel mit seinen Einfamilienhäusern fehlt in dieser Schule inzwischen komplett. Es sollten einfach nicht so viele Ausnahmeanträge erlaubt werden.“

Er nehme das Anliegen mit auf den Weg, so Onay: „Aber wir werden es sicher nicht schaffen, die Vermischung von heute auf morgen zu verändern.“ Die Grundschule Hägewiesen brauche eine Chancenoffensive. „Ohne Flexibilität wird es dabei nicht funktionieren, einige Vorgaben müssen wir sprengen.“

Lesen Sie auch:

Von Britta Lüers