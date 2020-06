Grünes Licht für Impfstudie: MHH testet Curevac-Stoff an Menschen

Hannover

Die Medizinische Hochschule Hannover ist an der Erprobung eines weiteren Impfstoffs gegen das neuartige Coronavirus beteiligt. Im Auftrag des Tübinger Unternehmens Curevac soll dieser an circa 40 gesunden Probanden im Rahmen der sogenannten Phase 1 zunächst auf Sicherheit und Verträglichkeit getestet werden.

Hannover ist eines von nur vier Testzentren. Beteiligt sind außerdem Tübingen, München sowie Gent in Belgien. Das für Zulassung, Bewertung und Chargenfreigabe von Impfstoffen verantwortliche Paul-Ehrlich-Institut ( PEI) erteilte Curevac am Mittwoch grünes Licht, den Wirkstoff an Menschen zu erproben.

Anzeige

Tests an Tieren waren erfolgreich

„Wir sind davon überzeugt, mit unserem Impfstoffkandidaten gegen Sars-CoV-2 auf dem richtigen Weg zu sein“, sagte Mariola Fotin-Mleczek, für Technologie zuständiges Vorstandsmitglied des Unternehmens. Die Tests an verschiedenen Tiermodellen seien erfolgreich verlaufen, der Wirkstoff rufe eine ausgewogene Immunantwort hervor.

Weitere NP+ Artikel

Curevac arbeitet seit dem Jahr 2000 an der Entwicklung von mRNA-Therapien und bezeichnet sich selbst als Pionier auf dem Gebiet. Die Arbeiten am potenziellen Corona-Impfstoff hätten im Januar begonnen, hieß es. Er zählt zu den sogenannten genbasierten Impfstoffen und beruht auf einem mRNA-Molekül. Dabei handelt es sich um eine Art Botenmolekül, in dem die Bauanleitung zur Herstellung von Proteinen steckt.

Das tägliche NP Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 13 Uhr im E-Mail-Postfach

Für ihren Impfstoff haben die Curevac-Forscher mRNA mit der Bauanleitung für ein Protein der Hülle des Coronavirus versehen. Nach einer Impfung bilden die menschlichen Zellen dieses Protein. Der Körper erkennt es als fremd und beginnt, Antikörper sowie Abwehrstoffe dagegen zu bilden. „Die Immunantwort, die wir auslösen wollen, ist sehr ähnlich der natürlichen Immunantwort“, erläuterte Fotin-Mleczek.

MHH testet circa 40 Probanden

An der genehmigten Phase-1-Studie sollen insgesamt 168 gesunde erwachsene Probanden teilnehmen, von denen 144 geimpft werden. „In Hannover werden wir circa 40 Probanden in die Studie einbringen“, kündigte Professor Christoph Schindler vom Clinical Research Center ( CRC) der MHH an. In dieser Phase wird ausschließlich die Sicherheit und Verträglichkeit des Wirkstoffs geprüft. Bis Ende des Jahres sei mit einem Ergebnis zu rechnen. Die Wirksamkeit werde erst anschließend ab der Phase 2 und dann insbesondere in der dritten und letzten Phase mit dann mindestens 10.000 Probanden auf mehreren Kontinenten geprüft.

Parallel zur klinischen Erprobung stelle Curevac bereits große Mengen des Impfstoffs her. Die derzeitigen Produktionsanlagen ermöglichten eine Produktion von „Hunderten Millionen Dosen im Jahr“, wie Franz-Werner Haas, Vorstandsmitglied von Curevac erläuterte. Eine weitere Produktionsanlage, die die Kapazität auf Milliarden Dosen erhöhen solle, befinde sich im Bau.

Nach der Mainzer Firma Biontech ist Curevac das zweite Unternehmen in Deutschland, das einen Impfstoff testen darf. Weltweit laufen nach PEI-Angaben 130 Impfstoffprojekte, zehn Kandidaten befinden sich bereits in klinischer Prüfung, zwei in den fortgeschrittenen Phasen 2 und 3.

Von André Pichiri