Grünes Licht für Homo-Ampel: Nana-Variante durchgefallen

Hannover

Gleichgeschlechtliche Ampelpaare, die an zentralen Kreuzungen in der Stadt den Verkehr regeln: Mit dieser Forderung will das Ampelbündnis im Rat ein Zeichen gegen Schwulen- und Lesbenfeindlichkeit setzen. Jetzt konterte die CDU mit einem Änderungsantrag, der stattdessen Hannovers Bewerbung als Kulturhauptstadt ins grüne oder rote Licht rücken soll. Ihre Idee von der Nana-Ampel fiel am Montag im Verwaltungsausschuss jedoch durch.

Schwule und Lesben oder Pop-Art-Skulpturen? Beide Anträge kamen zur Abstimmung auf den Tisch. Über die Nana-Ampeln wollte die CDU das Thema Kulturhauptstadt 2025 noch weiter in die Öffentlichkeit tragen. Als Standorte schlugen sie die zentralen Kreuzungen vor, die so auch in dem Antrag auf die Pärchen-Ampel genannt sind: Aegidientorplatz, Ernst-August-Platz/ Kurt-Schumacher-Straße, Steintorplatz, Marktstraße/Karmarschstraße, Friederikenplatz Königsworther Platz und am ZOB.

Vorerst nur ein Modellversuch

SPD, Grüne und FDP wollen dort im Mai anlässlich des Christopher Street Day (CSD) lieber die Homo-Ampel leuchten lassen. Zunächst als Modellversuch mit der Option, einen dauerhaften Einsatz des Pärchen-Motivs zu prüfen. Eine Aktion, die laut Ratsfrau Maxi Ines Carl ( SPD) hohen Symbolcharakter hat: „Es geht darum, ein Zeichen für Toleranz und gegen Homophobie zu setzen.“ Sich für Vielfalt einzusetzen, sei im übrigen auch ein Beitrag zur Kulturhauptstadt. Zudem seien die Nanas auch ohne Ampel bereits fest im Stadtbild verankert.

Pop-Art im Stadtbild: In Ampeln werden die Nanas vorerst hingegen nicht leuchten. Der CDU-Antrag bekam keine Mehrheit. Quelle: Katrin Kutter

Auch Wilfried Engelke ( FDP) betonte, dass ein Zeichen für Vielfalt jetzt das wichtigere Zeichen sei. „Es wäre schöner gewesen, dass gleich dauerhaft zu machen“, betonte er. Dafür müssen verkehrspolitisch auf Landes- und Bundesebene aber noch einige Verwaltungshürden genommen werden.

Genauer Zeitraum noch unklar

Für den Modellversuch gab der Ausschuss hingegen grünes Licht – die CDU stimmte dagegen. Sie bemängelte, dass im Antrag noch kein konkreter Zeitraum beschrieben wird – anlässlich des CSD heißt es dort. Einen Modellversuch für nur ein Wochenende zu betreiben, bezeichnete Ratsfrau Kerstin Seitz jedenfalls als „Schnapsidee“. Die endgültige Entscheidung fällt im Verwaltungsausschuss.

Im Antrag von SPD, Grünen und FDP ist von „Ampelmenschen“ die Rede, weil auch lesbische Paare gezeigt werden sollen. Mit der Einführung der geschlechtergerechten Sprache sei das bereits geschehen. Die gleichgeschlechtlichen Ampelmenschen sollen dazu einen weiteren Beitrag leisten.

Hansmann sorgte mit ähnlichem Vorstoß für Aufsehen

Mit einem ähnlichen Vorstoß hatte im vergangenen Jahr bereits Marc Hansmann ( SPD) während seiner Oberbürgermeister-Kandidatur für Aufsehen gesorgt. Er wollte Hannover zur „Gay-City des Nordens“ machen – mit schwulen und Ampelmännchen und Regenbogen-Zebrastreifen.

Lesen Sie auch:

Von André Pichiri