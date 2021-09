Hannover

Wahlziel verfehlt: Frauke Patzke von den Grünen wurde mit 20 Prozent nur Dritte. Im Interview gibt sie sich selbstkritisch.

Frau Patzke, Sie wirken recht entspannt angesichts ihrer Wahlniederlage. Wie beurteilen Sie ihr Abschneiden?

Ich bin einer großen Fan der Demokratie. Das Votum ist mir heilig. Mein Ziel war, mit geradem Rücken in den Wahlkampf reinzugehen und wieder rauszukommen. Das habe ich erreicht.

Haben Sie Erklärungen, warum Sie ihr Ziel nicht erreicht haben?

Nein. Vielleicht war es der Bundestrend oder die nicht ganz so große Präsenz im Wahlkampf, weil wir nicht so viele Mittel zur Verfügung hatten wie SPD und CDU. Ich werde die nächsten Tage in Klausur gehen, um zu sehen, ob ich Fehler gemacht habe.

Was hätte aus Ihrer Sicht im Kommunalwahlkampf für die Grünen besser laufen können?

Wir hätten präsenter sein müssen. Wir hätten mehr Plakate aushängen und mehr Veranstaltungen machen müssen. Vielleicht hätte ich auch meine Mitbewerber mehr angreifen müssen. Aber das ist nicht mein Stil.

Worauf freuen Sie sich jetzt am meisten?

Ehrlich gesagt, dass ich wieder normal zur Arbeit gehen kann.

Von Thomas Nagel