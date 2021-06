Grünen-Kandidatin Frauke Patzke: „Wir werden auch in Zukunft Autos fahren“

Hannover

Die Region muss mehr für den Klimaschutz leisten als bisher geplant. Die Folgen des grundlegenden Urteils des Bundesverfassungsgerichts geben Frauke Patzke, Kandidatin der Grünen fürs Amt des Regionspräsidenten, viel Auftrieb für ihren Wahlkampf. Im NP-Interview gibt sie etwa zu bedenken: „Ob der Ausbau des Südschnellwegs nach Autobahnstandard nach dem Urteil nicht anfechtbar ist, steht auf einem ganz anderen Blatt.“

Frau Patzke, Klimaschutz und bürgernahe Verwaltung sind für Sie die zwei Kernthemen. Fangen wir mit der Verwaltung an. Muss sich etwas ändern, damit sie bürgernäher wird?

Da muss sich definitiv etwas ändern. Die Regionsverwaltung ist in der Region nicht präsent genug. Vielen Menschen ist gar nicht bekannt, wofür die Region zuständig ist. Mein Wunsch ist, sie mindestens zu interessieren, wenn möglich, zu begeistern. Das hat sich ein bisschen geändert in Pandemiezeiten. Die Menschen haben die Region in ihren wichtigen Zuständigkeiten beispielsweise im Gesundheitsbereich und mit ihren Schätzen wahrgenommen – vom Deister bis zum Steinhuder Meer. Dieser Verbund der unterschiedlichen Städte und Kommunen müsste stärker wahrgenommen werden. Die Menschen müssen sich als Gemeinschaft verstehen, um auch als Gemeinschaft verstanden zu werden.

Sie leiten derzeit das Referat Justiziariat, Vergaberecht, Innerer Dienst im Kultur- und Wissenschaftsministerium. Das hat wahrscheinlich nicht mal zehn Prozent von dem Personal, das die Region Hannover beschäftigt – nämlich 2700 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Warum trauen Sie sich die Aufgabe zu?

Führung bedeutet nicht das Führen von 2700 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Führung bedeutet, dass eine Führungskultur entsteht. Dass ein Team entsteht mit den Dezernentinnen und Dezernenten, um gemeinsam mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen alle Aufgaben zu bewältigen. Ich habe Verwaltung von der Pike auf gelernt; ich habe 35 Jahre Berufserfahrung – angefangen von der Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten über den Aufstieg in den gehobenen Dienst, das Jura-Studium, jetzt die Arbeit im Ministerium. Ich lebe seit mehr als 25 Jahren in der Region. Ich kenne die Politikfelder der Region. Ich kenne die Verwaltung und weiß, wie man sie besser machen kann.

Die Wähler kennen vielleicht noch nicht Sie, aber bestimmt die Grünen. Deren Angebot sorgt auch ein bisschen für Verunsicherung – Stichwort Mittelstand, Stichwort Hauseigentümer. Wie wollen Sie die Menschen da mitnehmen?

Da ist Einiges in der Diskussion durcheinander geraten. Ich wohne selbst in einem Eigenheim und, nein, die Grünen wollen keine Eigenheime verbieten. Wo welche Häuser entstehen, entscheiden die kommunalen Vertretungen. Natürlich müssen wir uns darüber unterhalten, wie wir in Zukunft leben wollen, ob die Fläche ausreicht, wie alle Menschen bezahlbar wohnen können. Nicht jeder kann sich ein Eigenheim leisten und bebaubare Fläche ist endlich. Auf dem Kröpcke, das wird jeder verstehen, kann kein Eigenheim gebaut werden. Und was das Thema Klimaschutz angeht, hat ein Eigenheim im Verhältnis eben mehr CO2-Ausstoß als ein Mehrfamilienhaus. Wir haben ein CO2-Budget – darauf hat uns das Bundesverfassungsgericht gerade erst hingewiesen. Unsere Budgetvorgaben in der Region sind leider nicht auf dem aktuellen Stand. Die letzten Zahlen stammen von 2015. Wir, und das heißt, auch die Kommunen, müssen jetzt verstärkt Fragen der Energieversorgung und der Verkürzung von Verkehrswegen prüfen. Das ist ein Zusammenspiel von vielen Faktoren und strahlt auf alle Lebensbereiche aus. Das kann nicht der Staat, der Bürger oder die Wirtschaft alleine bestimmen.

Dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichts setzt die Region unter Druck. Bislang galt nur der Beschluss, dass sie bis 2050 klimaneutral werden sollte. Jetzt muss das früher geschehen. Wie kann das aus Ihrer Sicht gelingen?

Das ist eine große Herausforderung. Der Klimaweisenrat der Region hat Ende 2020 schon eindeutig gesagt, dass die Region bis 2035 klimaneutral sein muss, wenn das 1,5 Grad-Ziel erreicht werden soll. Das kann nur gelingen, wenn wir uns gemeinsam anstrengen, wenn wir die erneuerbaren Energien ausbauen. Beim Thema Windkraft – und mir ist klar, dass das kein populäres Thema ist – haben wir noch nicht das Potenzial erreicht, was das Land für die Region errechnet hat. Wir haben im Moment 1,4 Prozent der Regionsfläche für Windenergie freigehalten – laut der Potenzialanalyse könnten es 1,9 Prozent sein. Die 800 Meter Abstand zur Wohnbebauung würden überall eingehalten.

Selbst bei einem Kilometer Abstand würden sich die Anwohner wehren. Und dann?

Das ist die spannende Aufgabe der Region. In der Landeshauptstadt kann so gut wie kein Windrad entstehen. Im Umland haben wir mehr Fläche. Da muss der Verbund funktionieren. Die Landeshauptstadt muss dann eben mehr in Sachen Solarenergie unternehmen. Da reicht es nicht aus, einfach ein Solarkataster zu machen, sondern es muss mit kreativen Lösungen umgesetzt werden. Solar kann man nicht nur waagerecht, sondern senkrecht anbringen – beispielsweise an Lärmschutzwänden, an Autobahnen, an und auf Gewerbehallen. Dafür gibt es breite Mehrheiten. Die Solaroffensive, die die Grünen im Landtag eingebracht haben, unterstützten SPD, CDU und FDP mit. Dazu kommt das Thema Wärmewende. Welche Möglichkeiten gibt es, Abwärme aus der Industrie zu nutzen oder die Altholz-Biomasse? Die dezentrale Wärmeversorgung in Quartieren ist noch lange nicht ausgeschöpft. Der dritte Sektor ist der Bereich Verkehr.

Da halten Sie gar nichts von einem Verbot für Autos mit Benzin- oder Dieselmotoren in der Region. Aber wie kann Verkehr klimafreundlicher werden? Was lässt sich das im Verkehrsmix Auto, Busse und Bahnen, Fahrräder und Fußgänger verbessern?

Die Region hat nicht viel Verbotspotenzial. Bei guten Angeboten sind die Menschen bereit, diesen Weg mitzugehen. Die Freiheiten, die wir jetzt in Anspruch nehmen, schränken jeden Tag Freiheiten der nachfolgenden Generationen ein. Mit einem guten Radwegenetz, mit einem gut ausgebauten Öffentlichen Personennahverkehr kann man viele Menschen bewegen, umzusteigen. Das 365-Euro-Ticket ist da nicht das Maß aller Dinge. Wenn ich in Harkenbleck wohne, nutzt mir das 365-Euto-Ticket nichts, wenn der Bus nur einmal die Stunde fährt.

Brauchen wir mehr autofreie Innenstädte?

Die Idee ist sehr gut, um unsere Innenstädte attraktiver und zukunftsfähig zu machen. Das gibt die Möglichkeit, den Raum besser aufzuteilen. Wie notwendig das ist, sehe ich, wenn ich mit dem Rad oder zu Fuß vom Ministerium zum Hauptbahnhof unterwegs bin. Die Fußgängerüberwege fehlen, die Radwege führen zu dicht an der Straße vorbei. Lebenswert ist die Stadt so nicht aufgestellt.

Nachgefragt zu einem in der Stadt Hannover strittigen Thema. Der Bund hält beim Ausbau des Südschnellwegs am Autobahn-Standard fest. Den Bau eines Radweges will die Stadt jetzt selbst finanzieren. Für wie sinnvoll halten Sie eine Verbreiterung der Straße und den Radweg?

Eine Autostraße zu bauen ohne Fahrradweg ist eine gestrige Verkehrspolitik – zumal ein Fahrradweg nur ein Bruchteil der Straßenbaukosten ausmacht. Der Fahrradweg am Südschnellweg ist ein Thema, das mich persönlich betrifft. Ich möchte durch die Leinemasch fahren, wenn ich von Hemmingen in die Stadt pendle und dann unter der Hochstraße durch. Ich möchte aber auch zu Hochwasserzeiten das Rad nutzen können, und das ist die einzige Querung ohne über die Wallensteinstraße oder Laatzen fahren zu müssen. Ob der Ausbau des Südschnellwegs nach Autobahnstandard nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts nicht anfechtbar ist, steht auf einem ganz anderen Blatt.

Halten Sie das Vorhaben also noch für angreifbar?

Bund, Länder und Kommunen müssen nach dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts und dem Klimaschutzgesetz prüfen, ob mit geplanten Vorhaben Klimaschutzziele erreicht werden können. Das ist nicht möglich, wenn ich Straßen baue, die auf mehr, statt weniger Verkehr ausgerichtet sind. Die Region, aber auch der Bund muss das Vorhaben entsprechend überprüfen.

Christine Karasch, die Mitbewerberin fürs Amt von der CDU, sagt, wer auf dem Südschnellweg fährt, um von Hameln nach Celle zu kommen, fühle sich nicht mitgenommen bei der Diskussion, eine Fahrspur weniger zu bauen zugunsten einer Fahrradtrasse. Im Umland sei man stärker auf das Auto angewiesen.

Ich möchte da differenzieren. Ich bin nicht gegen den Südschnellweg – aber gegen den Ausbaustandard mit mehr als 25 Meter Breite. Wir werden auch in Zukunft Straßen brauchen. Wir werden auch in Zukunft Autos fahren. Aber die Frage nach sinnvollen Standards, und das sind nicht vier Spuren plus, sollten wir uns stellen. Wir müssen die Menschen mehr mitnehmen bei solchen Themen. Auch bei der Planung von Radwegenetzen. Die Radwege enden nicht an den Grenzen von Kommunen. Die Region sollte eine mobile Planungsgruppe und damit ihr Knowhow einbringen.

Die Menschen mehr mitnehmen – das war die Erwartung an ihren Parteikollegen Belit Onay, der sich für viele überraschend 2019 bei der Oberbürgermeisterwahl in Hannover durchsetzt. Ein Grüner als Verwaltungschef – das schien vielversprechend. Wegen massiver Probleme im Bürgerservice scheint allerdings ein Stück weit Entzauberung eingetreten zu sein. Was wollen Sie anders und besser machen als Onay, aber auch Hauke Jagau?

Da muss man berücksichtigen, dass nur Monate nach der OB-Wahl die Pandemie kam mit all den Einschränkungen. Corona hat zu weniger Kommunikations- und Beteiligungsmöglichkeiten geführt. Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen, hat der Innenstadtdialog begonnen und wird bald mit den ersten Beteiligungsformaten sichtbar. Mein Ziel ist mehr Kommunikation, präsenter sein in den Regionskommunen. Außerdem muss die Regionsverwaltung digitaler werden. Warum müssen Baugenehmigungen immer noch auf Papier beantragt werden? Da kann noch viel mehr für Bürgerservice getan werden.

Da bohren Sie bestimmt ein dickes Brett. Verwaltung kommt einem oft vor wie ein Tanker – auch in der Zeit der Pandemie. Da ist wichtig, Kontakte zu verfolgen, Infektionen zu vermeiden – aber zum Beispiel eine Brücke mit freien Tagen zu Weihnachten zu haben, schien offenbar auch wichtig.

Man muss Respekt haben vor der Herausforderung. Natürlich ist das ein dickes Brett. Wir müssen die Folgen der Pandemie bewältigen, beim Aufbau in Wirtschaft, Gastronomie, Kultur, Tourismus helfen. Wir müssen jungen Leuten helfen, ihre Zukunftspläne umzusetzen, Ausbildungsplätze zu finden, ihren Schulabschluss zu schaffen. Sie brauchen Vertrauen in sich.

Steffen Krach, der Mitbewerber von der SPD, schlägt ein Acht-Punkte-Programm vor – von psychosozialer Betreuung über Ausbau des Förderunterrichts und Schnuppermitgliedschaften in Sportvereinen bis zu mehr Familienzentren. Finden Sie das gut?

Ich finde alles gut, was jungen Menschen das Leben während und nach der Pandemie verbessert. Da gibt es Pläne und Förderungen vom Land und Bund. Da ist die SPD mit in der Verantwortung, und deshalb gehe ich davon aus, dass da schon einiges passiert.

Steffen Krach fordert eine Ausbildungsplatzgarantie. Christine Karasch verweist darauf, dass es entsprechende Programme vom Bund oder auch vom Jobcenter gibt und dass das nicht originäre Aufgabe der Region ist. Welche Position haben Sie?

Ich ordne mich weder bei dem einen noch bei der anderen ein. Aus meiner eigenen Vita heraus wünsche ich mir, dass der Wert einer beruflichen Ausbildung wieder stärker bewusst wird. Wegen des Fachkräftemangels wachsen die Bedarfe – und darauf müssen wir die berufsausbildenden Schulen ausrichten. Mit Ach und Krach ein Acht-Punkte-Programm aufstellen und eine Ausbildungsplatzgarantie zu fordern, kommt mir ein bisschen wie Aktionismus vor. Wie soll das funktionieren, wenn die Wirtschaft brach liegt? Es muss einen Weg in der Mitte geben. Um den einzuschlagen, müssen wir die jungen Leute einbinden, ihnen Raum, Stimme und Orientierung geben.

Weil die Wirtschaft brach liegt, brechen die Gewerbesteuereinnahmen ein. Gleichzeitig steigen die Sozialausgaben. Lässt sich diese Lage meistern ohne Hilfe vom Bund?

Es muss Hilfe vom Bund geben. Auch wenn ich glaube, dass die Einbrüche nicht so hoch sind wie prognostiziert. Dir Wirtschaftsweisen haben da längst nicht mehr so negative Erwartungen. Wir werden das ein oder zwei Jahre beobachten und analysieren müssen. Jetzt wäre es ein nicht angemessener Blick in die Glaskugel.

Was ist dann mit der Regionsumlage?

Das ist ein schwieriges Thema. Es kann keine Lösung geben, die alle zufriedenstellt. Dass es diese Form der Finanzierung geben muss, liegt am politischen Konstrukt. Die Region leistet die ihr von den Kommunen übertragenen Aufgaben wie öffentlicher Personennahverkehr, Abfallentsorgung, Krankenhausversorgung. Man muss das Preis-Leistungs-Verhältnis prüfen. Je besser das Angebot, desto größer die Zustimmung zur Umlage.

Seit dem Abschied von Erwin Jordan und Andrea Fischer sind die Grünen nicht mehr vertreten an der Spitze der Regionsverwaltung. Muss und wird sich das ändern im Fall Ihrer Wahl?

Ich vertrete den Standpunkt, dass sich eine Verwaltung entsprechend verfassungsrechtlicher Vorgaben nach Eignung, Befähigung und Leistung zusammensetzt – nicht nach Parteibuch.

Parteifreunde von Ihnen haben schon gesagt: Auf Hauke folgt Frauke. Für wie groß halten Sie die Chancen, Regionspräsidentin zu werden und wer kommt in die Stichwahl?

Ich habe ein gutes Angebot für die Menschen mit meiner Erfahrung, mit meinem Wissen, mit meiner Kenntnis von der Region. Wie die Menschen dieses Angebot annehmen, weiß ich nicht. Bis zum 12. September werde ich jedenfalls alles tun, um ihnen dieses Angebot näher zu bringen.

Wird das eher konservative Wählerklientel im Umland die harte Nuss?

Im Umland leben mehr Menschen als in der Landeshauptstadt. Aber was heißt konservativ? Ich habe auch Werte, zu denen ich stehe und die ich bewahren möchte: Respekt vor Menschen, Respekt vor der Natur, Verantwortung für die wunderschöne Region. Wenn das konservativ ist, bin ich auch konservativ.

Von Vera König und Sven Holle