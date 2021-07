Grüne in der Region Hannover haben mit Dalig und Krause eine neue Doppelspitze

Mit neuer Kraft in den Wahlkampf: Die Grünen in der Region starten jetzt mit Anne Dalig und Henning Krause durch.

Anne Dalig will nicht nur in Wunstorf für ein gutes Wahlergebnis der Grünen kämpfen. Als neue Regionsvorsitzende will sie die Anzahl der Mandate in den Räten verdoppeln. Quelle: Rita Nandy