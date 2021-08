Hannover

Spielerisch das Umland von Hannover entdecken: Dazu regt die Region Hannover mit ihren „Grünen Schätzen“ an. Ob eine Wanderung in Hemmingen, im Ladeholz bei Sehnde oder eine Tour quer durch Uetze: „Es gibt überall tolle und interessante Dinge zu entdecken“, sagt Verena Stahnke vom Büro für Naturetainment.

Mit ihrem Mann Volker Stahnke hat sie es sich zur Berufung und zum Beruf gemacht, Kinder für die Natur zu begeistern – für die Region hat sich das Paar, das man als Lili und Claudius kennt, die „Grünen Schätze“ ausgedacht.

Zur Galerie Auf dem Moorerlebnispfad in Resse, im Zechenpark am Deister oder auf Schloss Landestrost in Neustadt: An vielen Orten im Umland können Familien auf Schatzsuche gehen. Wir stellen das Rallye-Angebot „Grüne Schätze“ der Region vor.

Viele Rätsel, Fragen und Aufgaben

Und was ist ein grüner Schatz? „Das ist ganz unterschiedlich“, sagt Stahnke, „es kann ein ungewöhnlicher Baum, ein Detail an einem Bauwerk oder ein Lebewesen sein.“ Diese Besonderheiten gilt es zu finden – für die Schatzsuche haben sich die Stahnkes viele Rätsel, Fragen und Aufgaben ausgedacht, mit denen kleine und große Schatzsucher ihre Rallye durch die Natur starten können.

2003 begann das Projekt, „damals sind wir mit sechs Orten in der Stadt und sechs im Umland gestartet“, inzwischen sind zahlreiche Orte in der Region dazu gekommen. Anfangs lagen die „Grünen Schätze“ als eine Art Pixie-Buch in Bürgerämtern aus, heute kann man sie einfach als PDF herunterladen (www.hannover.de/gruene-schaetze).

Spielerisch und lehrreich

„Ich bin sehr gerne draußen unterwegs und grundsätzlich ein neugieriger Mensch“, sagt Verena Stahnke über sich. Ungewöhnliche oder rätselhafte Details an Orten, Bauwerken oder in der Natur reizen sie. „Aus solchen Beobachtungen haben wir dann verschiedenste Rätselfragen formuliert, deren Lösungen zu dem Schatz führen.“ Am Altwarmbüchener See muss man beispielsweise mit einem Buchstabengitter eine Vogelart bestimmen, in Mardorf einen giftigen Baum identifizieren und in Barsinghausen herausfinden, welcher energiereiche Stoff aus den Tiefen des Deisters hier früher geborgen wurde.

All das ist bunt und liebevoll bebildert, zu jedem Schatz gibt es Karten, Spieleanregungen, Tipps für die Anreise und Hinweise zum Tier- und Naturschutz. Ein Projekt, das Teilnehmenden die Augen für die Besonderheiten von Natur und Kultur in ihrer Umgebung öffnen soll – spielerisch und lehrreich. „Und alle können jederzeit und überall kostenlos auf Schatzsuche gehen. Gerade für Familien ist es doch toll, zusammen draußen zu sein.“ Da sind sich Stahnke und die Region einig.

Von Julia Braun