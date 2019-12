Grüne Jugend fordert Böllerverbot für ganz Hannover

Hannover

Silvester ohne Böller – vor einigen Jahren war das noch nicht vorstellbar. Doch inzwischen wird die Kritik an dem Abfeuern von Raketen und Knallern zum Jahreswechsel in ganz Deutschland immer lauter. Für Hannovers Innenstadt gilt bereits zum zweiten Mal ein Böllerverbot in Teilen der Innenstadt. Nun fordert die Grüne Jugend Hannover (GJH) das Verbot auf das ganze Stadtgebiet auszuweiten.

„Sei es die Umweltbelastung durch Feinstaub, der Tierschutz, Müll, der Schutz der Einsatzkräfte, Verletzung von Passanten: Es gibt unzählige gute Gründe, das Böllern in Hannover einzustellen“, begründet Lou Töllner, Sprecherin der GJH die Forderung. „Jetzt ist die Politik gefragt das Allgemeinwohl zu schützen und dem Böllerwahnsinn ein Ende zu bereiten.“

Mit dieser Einzelmaßnahme könnten im Schnitt 15,5 Prozent der jährlichen Feinstaubmenge eingespart werden, glaubt Julian Mensak von der Grünen Jugend: Als Ersatz schlägt er „ein zentrales Feuerwerk im Maschpark vor, zu dem alle Menschen kostenlos kommen können, um gemeinsam friedlich den Jahreswechsel zu feiern.“

Das hält die Ratspolitik von einem generellen Verbot

In den Stadtratsfraktionen sieht man den Vorschlag jedoch kritisch. Etwa bei den Sozialdemokraten: „Man muss in dieser Frage Maß und Mittel finden“, glaubt Lars Kehlich, Fraktionsvorsitzender der SPD. Grundsätzlich halte er ein Böllerverbot für die ganze Stadt für denkbar. „Dann darf es aber keine Insellösung sein, sondern etwas, das für alle Städte gilt – und das setzt eine Gesetzgebung auf Bundesebene voraus.“ Die Verbotszone in Hannovers Innenstadt sei eine Ausnahme, der eine Gefährdung der Sicherheit zugrunde liege. „Diese Ausnahme auf die ganze Stadt auszuweiten halte ich für juristisch schwierig.“ Auch der Maschpark sei für eine zentrale Feier denkbar ungeeignet. „Dort kann so viel in Brand geraten – es gibt andere Orte, wie etwa den Schützenplatz, die sicherer sind.“

Noch kritischer reagiert die CDU: „Das zeigt erneut, dass die Grünen gerne mit Verboten arbeiten, anstatt die Menschen zu überzeugen“, kritisiert Fraktionsvorsitzender Jens Seidel. Getragen werde die Debatte von der Bevölkerung seiner Ansicht nach nicht. „Das kann man an den Verkaufszahlen sehen – es gibt immer noch genug Menschen, die sich auf ihr Feuerwerk an Silvester freuen. Stattdessen sollten sich die Grünen mit ihrer Umweltdezernentin Sabine Tegtmeyer-Dette lieber Gedanken machen, wie man den öffentlichen Nahverkehr ausbauen und die Feinstaubemissionen im täglichen Verkehr reduzieren kann.“

Wilfried Engelke ( FDP) will die Situation in Hannover vorerst nicht ändern: „Das Böllerverbot in der Innenstadt hat sich bewährt – vor ein paar Jahren war man am Opernplatz in der Silvesternacht seines Lebens nicht mehr sicher“, so der Ratsherr. „Bei dieser Verbotszone sollten wir es zunächst belassen.“ Insgesamt böllern die Menschen aber immer weniger, meint er. „Wir sollten die Entwicklung erst mal beobachten, bevor wir mit weiteren Verboten kommen.“

„Populistisch“ und „unausgegoren“

Von einer Zentralisierung der Feierlichkeiten im Maschpark hält Dirk Machentanz von der Linke-Piraten-Gruppe nichts. „Das ist der falsche Weg. Bei solchen Menschenansammlungen steigt die Gefahr, aneinanderzugeraten deutlich.“ Der Vorschlag eines generellen Verbots hält er zudem für „populistisch“ und „unausgegoren“.

„Für dieses Jahr wird es etwas knapp“, sagt auch Julian Klippert von der „Fraktion“. „Die Personaldecke ist für umfassende Kontrollen durch Ordnungshüter derzeit viel zu dünn!“ Insgesamt könne er sich aber vorstellen, „die Tradition der Böllerei zu beerdigen“.

Grüne selbst halten Verbot für unmöglich

Ungeeignet sieht nicht zuletzt auch die Grünen-Ratsfraktion den Vorschlag aus der eigenen Jugend: Ein guter Ansatz, aber realpolitisch nicht umsetzbar, meint Fraktionsvorsitzende Freya Markowis: „Ich persönlich fände es schön, wenn wir in Hannover auf das Feuerwerk verzichten könnten“, sagt sie. „Aber ordnungspolitisch wird ein Verbot für die ganze Stadt nicht möglich sein, weil nicht überall eine Gefährdung zu erwarten ist.“ Gesetze für ein generelles Böllerverbot müssten auf Bundes- oder Landesebene beschlossen werden. „Als Kommune haben wir da keinen Handlungsspielraum.“

Auch die Stadt Hannover bestätigt: „Ein generelles, stadtweites Verbot hinsichtlich des Abbrennens von Feuerwerk ist nicht vorgesehen, dazu fehlt es auch am rechtlichen Rahmen“, so Stadtsprecher Udo Möller. Für die Innenstadt sei das etwas anderes: 2018 hatten die Landeshauptstadt als Ordnungsbehörde sowie die Polizei Hannover übereinstimmend die Notwendigkeit gesehen, ein solches Verbot zu erlassen. Immer wieder war es im Bereich der Innenstadt im Zusammenhang mit der Verwendung von Raketen und Böllern zu gefährlichen und bedrohlichen Situationen gekommen, bei denen auch Personen verletzt wurden. „Häufig wurde Feuerwerk auch bewusst auf Personen gerichtet“, so Möller.

Hier sind Böller an Silvester 2019 verboten

Das aktuell bestehende Verbot in Hannovers Innenstadt umfasst Feuerwerksprodukte der Kategorien F 2, F 3 und F 4 sowie sonstige pyrotechnische Gegenstände im Sinne des Sprengstoffgesetzes und gilt von Dienstag, 31. Dezember 2019, 20 Uhr, bis Mittwoch 1. Januar 2020, um 3 Uhr. Die Verbotszone erstreckt sich vom Opernplatz über Kröpcke, Karmarschstraße bis zum Platz der Weltausstellung, Georgstraße bis zum Steintor und umfasst ebenso die Bahnhofstraße, den Ernst August Platz und den Bereich des Raschplatzes.

Zudem ist das Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie besonders brandempfindlichen Gebäuden oder Anlagen aus brandschutzrechtlichen Gründen verboten.

Feinstaubbelastung nicht hoch genug für ein Verbot

Zwingende Umweltschutzgründe für ein Verbot sieht die Stadt ebenfalls nicht: An den zwei Mess-Stationen ( Göttinger Straße und Lindener Berg) wurden die Feinstaubgrenzwerte 2018 vier und fünf Mal überschritten. Erlaubt seien laut Stadt aber jährlich 35 Überschreitungen. Selbst zum Jahreswechsel wurden die Grenzwerte laut Stadt nicht immer übertroffen: Zwischen 2006 und 2019 (14 Silvesterfeuerwerke) wurden am Neujahrstag am Lindener Berg fünfmal, an der Göttinger Straße neunmal Überschreitung des Tagesmittelwertes registriert.

Ist die Diskussion um den Ausbau des Verbots damit vom Tisch? Nein, so die Stadt: „Die Debatte unter Sicherheits- und Umweltaspekten wird aber in der Zukunft sicher fortgeführt werden“, kündigt Stadtsprecher Möller an.

