Grüne Frauke Patzke will den Schlüssel fürs Regionshaus

Hannover

Die Kandidatin steht – das Wahlprogramm aber noch lange nicht. Die Grünen haben am Sonnabend Frauke Patzke zu ihrer Kandidatin für die Wahl zur Regionspräsidentschaft im aufgestellt. Die 49-jährige Verwaltungsjuristin erhielt bei der digitalen Versammlung am Samstag 96,7 Prozent der Stimmen, genau 147 von 152. „Ich bin überwältigt von der Zustimmung und freue mich sehr auf den Wahlkampf“, sagte die einstige Chefin des Grünen-Regionsverbandes.

Nur die Grünen hätten „die Ideen, die Visionen, die Entschlossenheit und den Mut, die anspruchsvollen Herausforderungen unserer Zeit anzupacken“, warb die Referatsleiterin im Ministerium für Wissenschaft und Kultur um Stimmen für sich und ihre Partei. Sie sei der Garant für „eine Regionsverwaltung, die nicht nur verwaltet, sondern die Menschen mitnimmt und gemeinsam mit ihnen die Zukunft gestaltet“.

Wahlkampf mit dem Rad

„Ich werde mit dem Rad durchstarten und die Kommunen besuchen“, verspricht die Juristin, die in Hemmingen lebt, ihren Part zu einem grünen Wahlkampf. Ziel sei eine klimaneutrale Region Hannover binnen 15 Jahren. „Die Region Hannover kann bei den ökologischen Transformationsprozessen eine wichtige Gestaltungsrolle einnehmen, Projekte und Arbeitsplätze in die Region holen und so zeigen, dass sich Klimaschutz auch wirtschaftlich auszahlt.“ Zudem sei die herrliche Region Hannover auch als Destination für nachhaltigen Tourismus ideal geeignet, was wirtschaftlich weitere große Potenziale biete.

Patzke (49) will sich für eine „echte Verkehrswende“ mit verlässlichem Nahverkehr und gut ausgebauten Radwegen einsetzen. Die Kandidatin verspricht außerdem eine gute und wohnortnahe Gesundheitsversorgung. Die Pandemie habe gezeigt, wie notwendig das sei.

Vorwürfe an Verwaltung

Kritische Töne zu diesem Thema: „Dass es der Region Hannover bislang nicht gelungen ist, das Infektionsgeschehen in den Griff zu bekommen, liegt nicht an den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Regionsverwaltung. Sie haben in Überstunden und Wochenendschichten die Vorgaben umgesetzt, die ihnen vorgesetzt wurden. Was gefehlt hat und immer noch fehlt, ist eine mutige, pragmatische Gesamtstrategie, Flexibilität und Konsequenz.“

„Wir haben den Schlüssel für das Regionshaus in der Hand – gemeinsam können wir es aufschließen“, versicherte Patzke. Die GroKo habe abgewirtschaftet. Denn: „Die Rot-Schwarze Koalition hält immer noch an längst überholten Zielen fest – und hält diese dann noch nicht einmal ein.“ Wie sehr die Grüne überzeugen kann, wird wohl die Findungskommission der Grünenbestätigen: Patzke gehörte dem Gremium an- und schied dann aus, weil selbst kandidatin.

Ziel ist, stärkste Kraft zu sein

Die beiden Grünen Regionschefinnen, Julia Stock und Vassiliki Chryssikopoulou, sind begeistert vom Wahlergebnis. „Das gibt uns Rückenwind für den Wahlkampf. Wir treten an, um bei den Kommunalwahlen stärkste Kraft in der Region zu werden.“ Patzke sei die ideale Kandidatin: „Sie steht für Zusammenhalt und wird die Region zukunftssicher aufstellen“, meint Stock. Die Juristen wisse, „ was die Menschen zwischen Springe und der Wedemark bewegt. Sie ist fest in unserer Region verwurzelt und hat klare Zukunftsvisionen“, versichert Chryssikopoulou. Patzke gehe Herausforderungen beherzt an und verliere dabei nie ihren Humor.

Das Ergebnis muss noch per Briefwahl bestätigt werden. Bis dahin haben die Grünen Zeit, weiter an ihrem Wahlprogramm zu feilen.

Von Vera König