Gründer der Pagode in Mittelfeld erhält Bundesverdienstkreuz

Hannover

Die Auszeichnung ist der Ritterschlag der Zivilgesellschaft – und der hochehrwürdige Mönch nahm sie mit einem bescheidenen Lächeln entgegen. Statt viel Aufhebens um sich selbst zu machen, erinnerte er lieber an die gelungene Integration und die Leistungen der Vietnamesen, die in den Siebzigerjahren teils als „Boatpeople“ nach Deutschland kamen: „Diese Ehrung wäre mir nicht zuteil geworden, wenn es sie nicht gäbe“, sagte Thich Nhu Dien, als Oberbürgermeister Belit Onay ihm das Bundesverdienstkreuz überreichte.

Hohe Ehrung: Oberbürgermeister Belit Onay übergab Thich Nhu Dien die Urkunde im Rathaus. Quelle: Rainer Dröse

Im orangefarbenen Gewand nahm der 72-Jährige das „Verdienstkreuz 1. Klasse des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland“ im Mosaiksaal des Neuen Rathauses in Empfang. Der Bundespräsident würdigte damit sein jahrzehntelanges Wirken im religiösen und sozialen Bereich.

„Schlüsselfigur“ des Buddhismus

Er selbst war einst als Flüchtling nach Deutschland gekommen: Thich Nhu Dien, 1964 in Vietnam zum Mönch ordiniert, hatte von 1972 bis 1977 in Japan Erziehungswissenschaften studiert. Danach reiste er mit einem Touristenvisum nach Deutschland – und beantragte Asyl. Die kommunistischen Truppen Nordvietnams hatten seine Heimat erobert.

Ein Ort der Achtsamkeit: Unter Thich Nhu Diens Ägide wurde die Pagode in Mittelfeld erbaut. Quelle: Rainer Dröse

In Hannover wurde er zu einer „Schlüsselfigur“ für den Buddhismus in Deutschland, wie Onay sagt. Er gründete 1978 in einer Zwei-Zimmer-Wohnung in der Kestnerstraße 37 die Andachtsstätte „Vién Giác“ („Vollkommene Erleuchtung“). Unter seiner Ägide entstand später auch die Klosterpagode in Mittelfeld. Deutschlands größte buddhistische Tempelanlage dieser Art wurde 1991 eingeweiht. Bis heute lebt der 72-jährige Gründungsabt dort, gemeinsam mit etwa zehn Mönchen und einigen Nonnen.

Die Pagode in Mittelfeld: Hier lebt der 72-jährige Gründungsabt Thich Nhu Dien bis heute. Quelle: Rainer Dröse

Unermüdlich setzte er sich für den Dialog unter den Religionen ein, schrieb Bücher, hielt Vorträge – und machte Hannover zu einem Zentrum des Buddhismus. Rund 250 000 Menschen buddhistischen Glaubens leben heute in der Bundesrepublik. Neben deutschen Konvertiten stellen Vietnamesen die größte Gruppe unter ihnen. Als Seelsorger schuf Thich Nhu Dien für sie immer wieder kulturelle und spirituelle Ankerpunkte.

Besondere Ehre: Die Verleihungsurkunde für Thich Nhu Dien. Quelle: Rainer Dröse

„Weil uns die Freiheit viel bedeutet, mussten wir unsere Heimat Vietnam verlassen“, sagt der 72-Jährige. „Zum Glück haben wir hier in Deutschland Zuflucht gefunden.“

Die religiöse Landschaft sei hierzulande wie ein Garten, in dem die unterschiedlichen Konfessionen wie verschiedene Blumen zur Schönheit beitragen, erklärte Thich Nhu Dien im Rathaus. Er selbst hat wie kaum ein anderer dafür gesorgt, dass hier auch das Pflänzlein des Buddhismus Wurzeln geschlagen hat. Aber das würde er selbst niemals so formulieren. „Zum Ausdruck unseres Dankes haben wir Ihnen eine neue Blume aus Asien zur Verschönerung des religiösen Gartens mitgebracht“, sagte er im Rathaus stattdessen. Und lächelte in aller Bescheidenheit.

Von Simon Benne