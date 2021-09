Grün-rote Sondierung beginnt – Chancen stehen in Hannover gut

Hannover

Fünf Jahre lang führten sie eine Ehe zu dritt. Für die Roten, Grünen und die FDP im Rat war das manchmal schwierig. Jetzt steht die Neuauflage eines jahrzehntelang erfolgreichen Bündnisses an. Grün-Rot beginnt mit neuem Kuschelkurs.

Die Vorzeichen sind anders als früher. Beide Partner begegnen sich auf Augenhöhe. Bei der Kommunalwahl haben die Grünen mit 27,8 Prozent die SPD als ehemals stärkste Partei abgelöst. Die Genossen landeten bei 27,7 Prozent. Beide Fraktionen haben im neuen 64-köpfigen Rat 18 Sitze, für die Grünen kommt noch die Stimme von Oberbürgermeister Belit Onay hinzu.

Einstimmiger Beschluss bei der SPD

Mit den Verhandlungen über eine Koalition wollten SPD und Grüne bis nach der Bundestagswahl warten. Erledigt. Jetzt geben sie Gas. „Einstimmig haben unsere Gremien uns den Auftrag zur Sondierung mit den Grünen gegeben“, berichtete am Dienstagmorgen SPD-Parteichef Adis Ahmetovic. Da war er schon in Berlin, nahm als frisch gewählter Abgeordneter an der ersten Fraktionssitzung teil.

Nur gut, dass Hannovers SPD mit Ahmetovic und Ulrike Strauch eine Doppelspitze hat. Denn die Verhandlungen sollen in Präsenz geführt werden. Sich per Video dazu zu schalten, wird wohl nur in Ausnahmefällen möglich sein. Beim Kuschelkurs ist Harmonie abgesagt. Möglichst bis zur konstituierenden Ratssitzung am 4. November soll das grün-rote Bündnis stehen.

Zunächst geht es nur um Inhalte

„Ausgangspunkt sind unsere jeweiligen Wahlprogramme“, sagt Grünen-Parteichef Ludwig Hecke. „Wir prüfen die Schnittmengen, gewichten die Ziele.“ Erst mal soll es nur um Inhalte gehen. Also nicht um Personalentscheidungen – wie die Frage, ob Thomas Hermann (SPD) Ratsvorsitzender bleibt.

Eine andere Personalie – die Entscheidung über Anja Ritschels zweiten Versuch, Wirtschafts- und Umweltdezernentin zu werden, müsste eigentlich gar nicht im Bündnis schriftlich geregelt werden. Vorausgesetzt, die Grünen glauben den Versicherungen vom neuen und alten SPD-Fraktionschef Lars Kelich, der von Anfang an gesagt hatte, die Probeabstimmung in der Ratsgruppe sei einstimmig für die Grüne gelaufen. Es gebe keine Abweichler.

Ampel zerbarst

Das Scheitern Ritschels in der ersten Wahl hatte das Ende des Ampelbündnisses im Rat eingeläutet. Der Streit um die Experimentierräume und die Straßensperrungen in der Innenstadt kam als Zusatzärgernis in die nicht mehr homogene Gruppe.

Was den Grünen das Allerwichtigste ist, lässt Hecke sich nicht entlocken. Er ist zuversichtlich, dass die Einigung in Hannover schneller steht als die über die neue Bundesregierung in Berlin. Von der erwartet er allerdings Rückenwind. „Mehr Hilfe für die nötige Verkehrswende brauchen alle Kommunen in Deutschland.“

Von Vera König