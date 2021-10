Großrazzia wegen Geldwäsche: Polizei durchsucht mehrere Objekte in Hannover

Düsseldorf/Hannover

Bei einem Großeinsatz gegen die organisierte Kriminalität haben Ermittler in Niedersachsen, Bremen und Nordrhein-Westfalen am frühen Mittwochmorgen elf Haftbefehle vollstreckt. Das teilen die Zentral- und Ansprechstelle für die Verfolgung organisierter Kriminalität in Nordrhein-Westfalen (ZeOS), Staatsanwaltschaft und die Polizei Düsseldorf mit.

Auf Anfrage bestätigt ein Sprecher der Polizei Düsseldorf, dass es auch in Hannover Durchsuchungen gegeben hat. Dabei soll es sich um geschäftliche wie auch private Objekte handeln. Der Einsatz läuft noch. Deshalb kann sich die Zahl der Durchsuchungen noch erhöhen, sollte es konkrete Hinweise geben. Wo genau die Durchsuchungen in Hannover stattgefunden haben, ob auch hier Haftbefehle vollstreckt wurden und ob es weitere Razzien in Niedersachsen gegeben hat, dazu machte die Behörde am Mittwochvormittag zunächst keine Angaben.

1000 Ermittler bei Razzia im Einsatz

Mehr als 1000 Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums der Landeshauptstadt Nordrhein-Westfalen, der Steuerfahndung und der Staatsanwaltschaft durchsuchten am Mittwoch insgesamt mehr als 80 Häuser, Wohnungen, Büros und Geschäftsobjekte in 25 Städten. In diesem Zusammenhang wurden elf Beschuldigte festgenommen. Gegen sie waren im Vorfeld Haftbefehle erwirkt worden.

Das Ermittlungsverfahren richtet sich gegen 67 mutmaßliche Mitglieder eines international agierenden Geldwäsche- und Hawala-Netzwerks. Wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) berichtet, ging es vor allem um die persönliche Bereicherung der Verdächtigen. Allerdings stehe auch der Verdacht der Terrorismusfinanzierung im Raum, hieß es am Morgen aus Sicherheitskreisen.

„Ziel der Maßnahmen ist es außerdem, Beweismittel sowie illegale Vermögenswerte, die durch die Begehung von Straftaten erlangt wurden, zu sichern“, teilen die Ermittler mit. An dem Einsatz sind auch Spezialeinheiten beteiligt. Nähere Details wollte die Staatsanwaltschaft Düsseldorf am Nachmittag bei einer Pressekonferenz bekanntgeben. „Noch läuft der Einsatz“, sagte ein Sprecher am Morgen. Bislang konnten umfangreiche Beweismittel und nicht unerhebliche Vermögenswerte im Gesamtwert von über 2 Millionen Euro gesichert werden.

Zerschlagung von Hawala-Netzwerk

Eine Zentralstelle für die Verfolgung organisierter Kriminalität bei der Staatsanwaltschaft Düsseldorf führt laut Mitteilung die Ermittlungen, die sich gegen Mitglieder eines sogenannten Hawala-Netzwerkes richten. Beim Hawala-Banking können Kunden gegen eine Provision große Summen ins Ausland überweisen. Solche Finanztransfers sind in Deutschland nur mit Zustimmung der Bankenaufsicht erlaubt.

Die mutmaßlichen Geldschleuser sollen mehr als 100 Millionen Euro aus illegalen Geschäften in die Türkei und nach Syrien transferiert haben. Das Geld soll aus dem Drogenhandel stammen und wenigstens teilweise in Syrien zur Terrorfinanzierung benutzt worden sein. Der WDR und die „Bild“-Zeitung hatten zuvor darüber berichtet.

War ein Zufallsfund der Auslöser?

Ausgangspunkt war laut Sicherheitskreisen ein Zufallsfund der Polizei. Bei einer Kontrolle auf der A61 hatten Beamte 300.000 Euro versteckt in einem Turnbeutel gefunden. Nach dpa-Informationen handelt es sich um eines der größten Verfahren der vergangenen Jahre. In NRW waren bei den Durchsuchungen mit Schwerpunkt in Düsseldorf und Wuppertal auch SEK-Einheiten aus anderen Bundesländern beteiligt.

Von Manuel Behrens