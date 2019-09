Sehnde

Großrazzia in der JVA-Sehnde: SEK-Beamte stürmen am frühen Sonntagmorgen mehrere Zellen der Vollzugsanstalt, suchen hereingeschmuggelte Drogen sowie Handys. Geholfen haben sollen dabei nicht nur Angehörige der Gefangenen. Sondern, so der böse Verdacht, auch Mitarbeiter der JVA. Die Ermittler sprechen von Organisierter Kriminalität.

Die Staatsanwaltschaft Hannover ermittelt mittlerweile gegen 31 Beschuldigte wegen des Verdachtes der Bestechlichkeit oder Bestechung sowie dem gewerbsmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln, erklärt Oliver Eisenhauer, Sprecher der Staatsanwaltschaft Hannover. „Neben 21 Gefangenen und sechs Angehörigen oder Lebenspartnern stehen auch vier Justizbeamte unter Verdacht.“ Die Beteiligten sollen verschiedene Drogen und Mobilfunkgeräte in die JVA geschmuggelt haben. Ermittelt wird bereits seit November 2018, damals kam ein Hinweis aus der Verwaltung der JVA.

Auch andere Einrichtungen durchsucht

Zwischen 6 und 15.30 Uhr fanden mehrere Razzien statt. Und zwar nicht nur in den Zellen der JVA, sondern insgesamt an 25 Orten. „Einige Gefangene waren bereits verlegt worden. Deshalb wurden Räume auch in der JVA Oldenburg, der JVA Lingen, der JVA Uelzen sowie eine Therapieeinrichtung in Lehre durchsucht“, so Eisenhauer weiter. Auch in Privatwohnungen der JVA-Justizbeamten sowie der Angehörigen und Partner der Gefangenen fanden Razzien statt.

Der Staatsanwalt spricht in dem Zusammenhang von organisierter Kriminalität: „ Bestechlichkeit und Bestechung beruht auf einem Vertrauensverhältnis, das vermutlich über einen gewissen Zeitraum aufgebaut wurde und längerfristig angelegt ist.“ Hauptdelikt der Ermittlung ist Korruption. Sollten die JVA-Beamten wegen Bestechlichkeit verurteilt werden, drohen ihnen Haftstrafen zwischen sechs Monate und fünf Jahren. Auf Angehörige und Häftlinge müssen nach Verurteilung wegen Bestechung mit Strafen zwischen drei Monaten und fünf Jahren rechnen.

Auch Schusswaffen und Messer gefunden

Die Großrazzia war eine der größten Durchsuchungsaktionen der vergangenen Jahre in der JVA. Beteiligt waren mehr als 200 Beamte des SEK, der Landesjustizverwaltung und des Sicherheitsdienstes der JVA.

Im Gefängnis gefunden wurden verschiedene Betäubungsmittel samt Utensilien, Medikamente sowie gefährliche Gegenstände – darunter ein in einem Haftraum verstecktes Küchenmesser. In den Privatwohnungen beschlagnahmten die Polizisten eine größere Anzahl von Handys, Datenträger, SIM-Karten sowie eine geladene Schusswaffe, Luftpistolen, schriftliche Aufzeichnungen, Betäubungsmittel und Medikamente. Der Fund wird von den Ermittlern derzeit ausgewertet.

Von Simon Polreich