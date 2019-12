An der Glocksee sollen die Arbeiten für die neue Enercity-Zentrale starten, der Neubau für die Conti am Pferdeturm soll weitgehend abgeschlossen werden. Und auch in Sachen Wohnungsbau tut sich viel. Die NP mit einem Überblick über die wichtigsten Bauprojekte, die 2020 starten oder fertig werden.