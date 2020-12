Hannover

Eine kurze Handbewegung des Bundespolizisten vom Mund zur Nase reicht schon aus. Der Mann, der ihm am frühen Montagnachmittag im Hauptbahnhof entgegenkommt, versteht die Geste jedenfalls auch ohne Worte. Hastig zieht er sich die unter dem Kinn hängende Maske hoch und hebt entschuldigend die Hand. Eine bezeichnende Szene für die überwiegend unaufgeregte Großkontrolle, die den ganzen Tag über an Hannovers Knotenpunkten des Fern- und Nahverkehrs stattfand.

Im Rahmen eines bundesweiten Aktionstages hatten Landes- und Bundespolizei, Üstra und Regiobus ihre Kräfte gebündelt. Von 10 bis 18 Uhr waren hunderte Beamte und Kontrolleure an Haltestellen, im Hauptbahnhof, in Stadtbahnen, Zügen und Bussen in der Landeshauptstadt sowie im Umland im Einsatz, um die Einhaltung der Maskenpflicht sicherzustellen.

Bis zu 150 Euro Bußgeld

Sei es nun wegen des zunehmenden Kontrolldrucks der Ordnungskräfte, oder doch wegen der Einsicht, dass man in der Corona-Pandemie sich und andere schützen muss. Die allermeisten Fahrgäste halten sich laut Üstra-Sprecher Udo Iwannek mittlerweile an die Maskenpflicht. Trotzdem soll die Bevölkerung weiterhin sensibilisiert und Maskenverweigerer notfalls mit einem Bußgeld zur Einhaltung der Verordnung verdonnert werden. Sitzt die Maske mal zu tief unter der Nase oder liegt sie versehentlich noch in der Handtasche, reicht meist eine kurze Ermahnung aus. „Da gibt es einen Ermessensspielraum“, sagt Iwannek. „Aber, so der Üstra-Sprecher, „wenn sich jemand tatsächlich weigert, wird das auch entsprechend geahndet.“ 100 bis 150 Euro sind dann laut Bußgeldkatalog fällig.

Allein die Üstra ist an diesem Montag mit 110 Kräften im Einsatz. Durch die unterirdische Ladenzeile der Kröpcke-Station patrouilliert der eigene Sicherheitsdienst von Protec, an den Bahnsteigen haben Üstra-Kollegen in neongelben Jacken – begleitet von Polizisten – ein Auge auf die Fahrgäste. Bahnfahrerin Helga Matthis, die gerade aus der Linie 7 steigt, findet’s gut. „Das mit der Maske sollten ja mittlerweile alle kapiert haben. Trotzdem nehmen es manche damit nicht so genau, zum Beispiel beim Telefonieren“, ärgert sie sich über eine zu laxe Auslegung der Tragepflicht.

Ein Schwerpunkt der Kontrolle ist der Hauptbahnhof. Ein halbes Dutzend Üstra-Mitarbeiter haben gegen 14 Uhr die beiden Stadtbahnsteige um Unterschoss im Blick. Ein Kollege kontrolliert auch gleich noch die Fahrscheine einer aussteigenden Gruppe junger Leute. „Danke, schönen Tag noch“ – die Stimmung ist entspannt.

Vorzeigen von Fake-Attesten ist strafbar

Ein Stockwerk höher begleitet gerade ein Kamerateam drei Bundespolizisten bei ihrem Rundgang durch die Ladenzeile. Viel zu tun bekommen diese nicht. Lediglich im hinteren Bereich, wo sich die Trinkerszene aufhält, trägt ein älterer Mann die Maske nicht über der Nase. Auch hier hilft die typische „Hochziehen“-Geste, um ihn daran zu erinnern.

„In der Bevölkerung gibt es mittlerweile eine hohe Akzeptanz, diese Tendenz hat sich heute wieder bestätigt“, zog Bundespolizei-Sprecher Martin Ackert am Nachmittag ein erstes Fazit. Über 100 Einsatzkräfte kontrollierten sowohl am Hauptbahnhof als auch stichpunktartig in den Zügen. Die Bilanz: 57 Ermahnung und nur vier Anzeigen wurden bis 16 Uhr registriert. Acht Reisende legt zudem ein Attest vor, das sie von der Maskenpflicht befreit. Ackert betonte in diesem Zusammenhang, dass es für die Kollegen nicht immer einfach sei, die Gültigkeit solcher Atteste zu prüfen. „Da werden manchmal die wildesten Sachen vorgezeigt“, sagt er. Bei Fake-Attests zum Selbstausfüllen aus dem Internet, wie sie zeitweise in der Querdenker-Szene sehr beliebt waren, werde mittlerweile aber nicht mehr diskutiert. „Da sind wir dann schon im Bereich einer Straftat“, betont Ackert.

Land will bei Maskenverweigerern konsequent durchgreifen

Die Polizei Hannover will erst am Dienstag Bilanz ziehen und Zahlen vorlegen. Am Montag deutete sich aber auch hier an, dass die Verstöße in einem überschaubaren Rahmen bleiben. Niedersachsens Verkehrsminister Bernd Althusmann ( CDU) zog jedenfalls schon ein erstes positives Fazit. Er hofft sehr, dass der Aktionstag die Fahrgäste noch einmal für das Tragen einer Maske sensibilisiert und auch diejenigen davon überzeugt hat, die dieser notwendigen Auflage bisher nicht nachgekommen sind. „Für den Infektionsschutz und einen sicheren ÖPNV müssen solche Verstöße im Interesse von uns allen sanktioniert werden“, so Althusmann.

Für Innenminister Boris Pistorius ( SPD) ist die Botschaft klar: „Wir kontrollieren regelmäßig und schreiten im Zweifel auch konsequent ein, wenn Menschen keine Mund-Nasen-Bedeckung im ÖPNV tragen. Das wird dann im Einzelfall auch mal empfindlich teuer.“

Von André Pichiri