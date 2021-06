Großfeuer in Busdepots – welche Rolle spielen die E-Busse?

Hannover

Die Ursache für den verheerenden Brand am vergangenen Samstag im Busdepot der Üstra ist noch ungeklärt: Acht Busse sind komplett zerstört worden, darunter auch vier neue Elektrobusse vom Typ eCitaro und ein Solaris-E-Bus. Dass die Üstra in ihrem Unglück noch Glück hatte, liegt auch daran, dass ein Gewitterregen beim Löschen half, es tagsüber passierte, die Feuerwehr schnell am Busdepot war und viele freiwillige Mitarbeiter weitere Busse in Sicherheit bringen konnten.

Dass es viel schlimmer kommen kann, zeigt ein vergleichbarer Fall aus Düsseldorf. Es ist am Donnerstag vor Ostern gegen ein Uhr nachts, als Anwohner im Stadtteil Heerdt durch mehrere Explosionen geweckt werden. Kurze Zeit später ein gewaltiger Feuerschein. Das Busdepot auf dem Betriebshof des Verkehrsunternehmens Rheinbahn steht in Flammen. Obwohl die Brandmeldeanlage und auch Mitarbeiter Alarm auslösen, kommt es zum Inferno: Die 2500 Quadratmeter große Bushalle steht in kürzester Zeit in Vollbrand.

Das ausgebrannte Busdepot der Rheinbahn in Düsseldorf. Die Ursache für das Feuer ist auch zwei Monate danach noch nicht geklärt Quelle: David Young

Bilanz: acht Elektrobusse, acht Gelenkbusse und 22 weitere Busse werden zerstört - darunter zehn neue Fahrzeuge, die erst kürzlich in Betrieb gegangen sind. Sachschaden: 50 Millionen Euro.

Gerüchte im Unternehmen

Die Brandursache ist auch zwei Monate nach dem Feuer noch nicht geklärt. „Die Halle ist noch immer akut einsturzgefährdet. Busse müssen einzeln aus der Ruine gezogen werden, um von Experten untersucht zu werden“, so Rheinbahn-Sprecherin Katharina Natus zur NP. „Das wird noch dauern.“ Aber im Unternehmen sind schnell Gerüchte unterwegs: Einer der E-Busse soll den Brand ausgelöst haben. Natus: „Wir beteiligen uns nicht an Spekulationen.“

Ähnlich in Hannover. Auch hier gibt es Gerüchte über einen E-Bus als Brandursache. „Klärt bitte auf, wie es dazu kommen konnte, damit die Gerüchteküche nicht mehr so brodelt“, schreibt eine Userin bei Instagram. Antwort des Unternehmens: „Das ist selbstverständlich. Diese Aufgabe hat die Polizei bereits aufgenommen und wir unterstützen, wo es uns möglich ist.“

E-Busse an Ladesäulen

Anders als in Hannover, wo eCitaro und Solaris laufen, setzen die Düsseldorfer auf E-Busse des spanischen Herstellers Irizar. Gemein haben alle drei Hersteller die Plug-In-Ladetechnik. In beiden Hallen standen zur Unglückszeit Fahrzeuge an den Stromladesäulen.

Es bleibt bei Spekulationen und Gerüchten. Stehen Rheinbahn und Üstra wegen der möglichen Parallelen in Kontakt? „Nein, bevor wir nicht genau wissen, was den Brand ausgelöst hat, macht das auch keinen Sinn“, sagt Üstra-Sprecher Udo Iwannek.

