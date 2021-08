Großes Verdienstkreuz für Bibiana Steinhaus-Webb: „Ich habe Gänsehaut“

Hannover

In ihrer Karriere als Weltklasse-Schiedsrichterin hat Bibiana Steinhaus-Webb (42) zahlreiche Auszeichnungen abgeräumt. Am Montag kam eine weitere hinzu. Ministerpräsident Stephan Weil verlieh ihr und 21 weiteren Frauen und Männer den Niedersächsischen Verdienstorden.

Als „Polizeihauptkommissarin“ kündigte Weil die Weltklasse-Schiedsrichterin aus Engelbostel (Langenhagen) mit reichlich Understatement an. „Das ist natürlich noch nicht alles“, schickte er bei der Übergabe des Großen Verdienstkreuzes hinterher. In besonderem Maße habe sich Steinhaus-Webb für die Geschlechtergerechtigkeit im Fußball verdient gemacht. Sie selbst sei das beste Beispiel dafür, was auch Frauen in der vermeintlichen Männerdomäne erreichen können.

Steinhaus-Webb bleibt Engelbostel treu

Die siebenmalige Schiedsrichterin des Jahres und viermalige Weltschiedsrichterin hatte 2020 ihre Karriere auf dem Rasen beendet und war anschließend als Video-Assistentin in der Bundesliga und bei internationalen Spielen tätig - zuletzt im Frauen-Finale des Olympia-Turniers in Tokio zwischen Kanada und Schweden.

Für den nächsten Karriereschritt zieht es die gebürtige Harzerin (Bad Lauterberg) nun nach England. Im Heimatland ihres Ehemannes Howard Webb – selbst ein ehemaliger Weltklasse-Referee – wird sie für die Auswahl weiblicher Unparteiischer verantwortlich sein. „Eine Aufgabe, die wahnsinnig reizt und auf die ich mich sehr freue“, sagte Steinhaus-Webb der NP.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Für den neuen Job wird sie künftig häufig nach London pendeln müssen. Denn, das betonte die 42-Jährige, „ich bleibe Engelbostel treu und werde hier wohnen bleiben.“ Das Reisen gehöre mittlerweile ohnehin zu ihrem Leben dazu. „Mein Mann lebt in New York, dagegen ist London noch nah dran“, sagte sie mit einem Lachen.

Kinderbuchautor Ingo Siegner fehlt beim Festakt

Für Steinhaus-Webb, die von Mutter Renate begleitet wurde, war der Festakt in Hannover somit ein Heimspiel. Vom Barockambiente in der prächtigen Galerie Herrenhausen war sie genau so beeindruckt wie die übrigen rund 250 Gäste. „Eine tolle Location, eine irre Veranstaltung. Ich habe Gänsehaut und bin sehr glücklich und stolz, hier in einer Reihe mit den anderen Preisträgern zu stehen. Der Verdienstorden bekommt auf jeden Fall einen Ehrenplatz.“

Familienmensch: Zur Preisverleihung kam Bibiana-Steinhaus mit Mutter Renate Rien-Steinhaus. Quelle: Christian Behrens

Auch die Verdienste von 21 weiteren Frauen und Männern wurden von Weil gebührend gewürdigt. Ingo Siegner (56) gehörte ebenfalls dazu. Die Kinderbuchautor aus Hannover macht am liebsten alles selbst: Schreiben, Zeichnen, Vorlesen. Mit der Reihe „Der kleine Drache Kokosnuss” hat er einen Bestseller mit bislang mehr als fünf Millionen verkauften Büchern erschaffen.

Um Kindern Spaß am Lesen zu vermitteln, reißt er zudem regelmäßig ein Mammutprogramm mit mehr als 100 Lesungen pro Jahr ab. Nur entgegennehmen konnte der 56-Jährige sein Verdienstkreuz erster Klasse an diesem Nachmittag nicht. „Er ist leider verhindert“, erklärte der Ministerpräsident. „Schade, ich hätte ihn gern kennengelernt.“

Drei weitere Preisträger aus der Region

Unter den Geehrten waren noch drei weitere Bürgerinnen und Bürger aus der Region: Jürgen Brommer (79) aus Hannover ist Gründer der Alzheimer Gesellschaft Niedersachsen und wurde für sein Engagement für Menschen mit Alzheimer- und Demenz-Erkrankungen ausgezeichnet. Rotraut Schiller-Specht (63), Ökotrophologin aus Ronnenberg, setzt sich für schwerstpflegebedürftige Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene ein, Barbara Wiedemann (64), Unternehmerin aus Pattensen, für die berufliche Aus- und Fortbildung.

Alle Preisträger, betonte Weil, „leisten einen herausragenden Beitrag für unsere Gesellschaft. Dafür Dankeschön zu sagen, ist das Mindeste, das man als Land tun kann.“

Das sind die Preisträger Großes Verdienstkreuz: Gerhard Steidl (70), Verleger aus Göttingen, Verdienste um die Buchdruckkunst. Bibiana Steinhaus-Webb (42), Polizeihauptkommissarin aus Langenhagen, als Schiedsrichterin Pionierin für Geschlechterparität im Fußball. Verdienstkreuz 1. Klasse: Dr. Jürgen Brommer (79), früherer Heimleiter aus Hannover, Engagement für Menschen mit Alzheimer und Demenz. Cornelia Nath(67), Rentnerin aus Aurich, hat lange das „Plaattdüütskbüro“ in Aurich geleitet. Rotraut Schiller-Specht (63), Diplom-Ökotrophologin aus Ronnenberg, Einsatz für schwerstpflegebedürftige Menschen. Ingo Siegner(56), Schriftsteller aus Hannover, frühkindliche Sprach- und Leseförderung durch Kinderbuch-Bestseller. Wilhelm Weerda (80), Rentner aus Wilhelmshaven, langjährige Verdienste um die Oldenburger Pferdezucht. Barbara Wiedemann (64), Unternehmerin aus Pattensen, setzt sich für Aus- und Fortbildung ein. Verdienstkreuz am Bande: Dagmar Ammon (75), frühere Lehrerin und Heilpraktikerin aus Wolfenbüttel, setzt sich für Hospiz- und Palliativarbeit ein. Katharina Bethmann-Bodenstein(59), Großhandelskauffrau aus Bovenden, setzt sich seit 25 Jahren für das Pferdeland Niedersachsen ein. Berend Brechters(68), früherer Rechtsanwalt und Notar aus Marienhafe, Engagement für Aufzucht und Pflege von Seehunden an der Nordseeküste. Hans Cordes (81), Betriebswirt aus Lilienthal, gründet Stiftung für Kunst in Worpswede und Fischerhude. Dr. Eckhard Fischer (74), ehemals Personalentwickler der MAN Nutzfahrzeuge AG im Werk Salzgitter, Erhalt des historischen Erbes des Braunschweiger Erfinders und Omnibusbauers Büssing. Renate Gewers (68), Rentnerin aus Nienstädt, brauchtumspflegerische Arbeit um die Schaumburger Tracht. Wilfried Holtmann (76), ehemals Abteilungsleiter bei der Bezirksregierung Lüneburg, engagiert sich für den Naturraum Lüneburger Heide. Cornelia Könneker (58), Krankenpflegerin aus Hohenhameln, Engagement für Landfrauen und Entwicklung des ländlichen Raumes. Ellen Kühn (64) aus Hollenstedt, steht seit 20 Jahren als Vorsitzende der Harburger Lebenshilfe Menschen mit Behinderungen zur Seite. Andreas Meyer(56), Gymnasiallehrer, Dirigent, Musiker und Komponist aus Hagenburg, fördert musikalische Erziehung und Bildung junger Menschen. Ursula Mennrich (74), ehemals Unternehmerin aus Lüdersburg, langjährige Ortsvorsitzende des Roten Kreuzes. Johannes Rahe (77), Unternehmer im Ruhestand aus Melle, hat generationsübergreifende Wissensvermittlung im Handwerk gefördert. Inge Remmers (60), Grundschullehrerin aus Saterland-Strücklingen, gibt das Saterfriesische an junge Menschen weiter. Geert Vrielmann-Jacobs (73), ehemals Lehrer aus Uelsen, verbindet Kultur- und Heimatpflege mit Natur- und Umweltschutz.

Von André Pichiri