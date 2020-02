Großer Spaß: Eisbär-Nachwuchs und Mutter Milana toben durch die Wurfhöhle

Hannover

Neue Fortschritte beim Eisbären-Baby des Zoos Hannover: Ende November kam das Mädchen auf die Welt. Seit dem wird es in der Wurfhöhle ausschließlich über Kameras beobachtet. Denn absolute Ruhe ist nach Angaben des Zoos ein wichtiger Faktor in der Aufzucht von Eisbären. Niemand nähert sich der Wurfhöhle, Mama Milana zehrt seit dem Spätherbst von ihren Fettreserven – so wie es auch in der Wildnis der Fall ist.

Doch so langsam ist es mit der Ruhe vorbei. Das 14 Wochen alte Mädchen wird immer agiler und fordert seine Mutter mehr und mehr zum Spielen heraus. Es beißt seiner Mutter in die Füße und tobt auf ihrem Rücken herum. „Wir haben auf den Aufnahmen schon öfter beobachtet, wie die Kleine so wild getobt hat, dass sie plötzlich auf der Stelle umfällt und eine Runde schläft“, berichten die Tierpfleger.

Mama Milana entdeckt Kameras

Für die Mama ist das kein Problem. Auch sie wird inzwischen immer aktiver und weckt ihr Jungtier sogar manchmal zum Spielen. Dabei entdeckte sie nun sogar die Kameras in der Höhle. Dort präsentierte sie auch gleich ihr beeindruckendes Raubtiergebiss und schleckte einmal quer über die Linse.

Pause muss sein: Nach dem Toben fällt das kleine Mädchen vor Erschöpfung einfach um. Quelle: Zoo Hannover

Für die Tierpfleger ist das ein klares Zeichen: Sie sollten langsam wieder Kontakt zu ihrem Schützling aufnehmen und ihr kleine Portion Futter geben. Im nächsten Schritt wird sie an neue Reize, wie Tageslicht und leise Alltags-Geräusche gewöhnt. Wann die beiden das erste Mal für Besucher zu sehen sein werden, ist noch nicht ganz klar. Der Zoo rechnet im März damit. Doch den genauen Zeitpunkt würden Mutter und Tochter ganz allein bestimmten, sagt Eisbären-Kurator Fabian Krause.

Von Cecelia Spohn