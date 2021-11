Hannover

In einem der größten Drogenprozesse der hannoverschen Justizgeschichte gibt es noch keinen Deal. Die 18. Kammer hatte den sieben Angeklagten ihre Strafvorstellungen bei einem Geständnis im Sinne der Anklage gemacht. Die Männer im Alter von 38 bis 61 Jahren müssen mit mehrjährigen Haftstrafen bis zu etwa neun Jahren rechnen.

Dieses Ergebnis liegt im Schnitt etwa eineinhalb Jahre unter den Strafvorstellungen des Staatsanwalts, der zwischen drei und elf Jahren Gefängnis für die Angeklagten gefordert hatte. Doch für die Verteidiger war der Preis für den Deal des Gerichts dennoch zu hoch. Bislang hat als einziger Angeklagter Bernd M. (58) mit seiner Aussage begonnen. Ihm wurde bei einem Geständnis eine Bewährungsstrafe in Aussicht gestellt.

Ein vermeintlicher Drogenboss ist noch flüchtig

Den Angeklagten wird in unterschiedlichen Abstufungen Einfuhr von Drogen und bandenmäßiger Rauschgifthandel vorgeworfen. Sie sollen von April 2020 bis März 2021 eine Tonne Marihuana und 150 Kilo Haschisch aus Spanien eingeführt haben. In Winsen (Aller) sind die Drogen dann laut Anklage umgeladen worden. Und von dort per Kurierfahrer auf Großabnehmer verteilt worden.

Einer der beiden Drogenbosse ist noch flüchtig. Den Ermittlungen zufolge ist Stavros A. (38) der zweite Boss. Sein Anwalt, Holger Nitz, hatte von Anfang eine Verständigung mit dem Gericht abgelehnt. „Der Vorwurf des bandenmäßigen Handels mit Drogen und die Einfuhr von Rauschgift trifft für meinen Mandanten nicht zu“, sagt der Anwalt.

Geheime Informationen der Drogenhändler entschlüsselt

In einer siebenseitigen Erklärung erklärte Stavros A., dass er große Mengen an Drogen bei den Angeklagten gekauft habe. Aber mit der Bande habe er nichts zu tun. So gestand A., dass er im Tatzeitraum 17 Kilo Marihuana und etwa ein halbes Kilo Kokain erworben habe. Und laut Anwalt Nitz bestätige Bernd M. in seiner Aussage, dass er den vermeintlichen Chef der Bande nur einmal im Tatzeitraum gesehen habe.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dieser Prozess gilt als Ursprungsverfahren in Sachen „Enchro-Chat-Handys“ in Hannover. Französischen Ermittlern war es gelungen, die verschlüsselten Handy-Informationen von Dealern zu enträtseln. Seit diesem Jahr gibt es deshalb sehr viele große Drogenprozesse in Hannover. Und erstmals ist es der Polizei gelungen, Drogenbosse dingfest zu machen.

Im Prozess leitet der Staatsanwalt die Führungsrolle von Stavros A. aus den vielen Gesprächen mit dem flüchtigen Drogenboss ab. „Sie kennen sich aus anderen Zusammenhängen und sind Landsleute“, sagt Anwalt Nitz. Die Protokolle der abgehörten Telefonate und der überwachten Messenger-Dienste ergeben keinen Beleg für die erhobenen Vorwürfe im Sinne der Anklage gegen seinen Mandanten.

Von Thomas Nagel