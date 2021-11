Großer Drogenprozess in Hannover: Hat Bande eine Tonne Marihuana importiert?

Hannover

Mit der Bildung der neuen Bundesregierung wird wohl auch die Legalisierung von Cannabis kommen. Grüne und FDP wollen die weiche Drogen künftig in „lizenzierten Fachgeschäften“ verkaufen. Zumindest für Polizei und Justiz würde das eine enorme Entlastung bedeuten. In 2019 richteten sich 83 Prozent der 225.000 Ermittlungsverfahren gegen normale Kiffer.

Aber springt die Politik hier einen Schritt zu kurz? Am Montag hat ein Prozess gegen eine Drogenbande von sieben Männern (38 bis 61 Jahre) im Landgericht Hannover begonnen. Sie sollen von April 2020 bis März 2021 mehr als eine Tonne Marihuana und etwa 150 Kilogramm Haschisch (Cannabisharz) aus Spanien nach Deutschland exportiert haben.

Bande soll in „arbeitsteiliger Vertriebsstruktur“ agiert haben

Die ganze Logistik, die dahinter steckt, ist ein klares Indiz für organisierte Kriminalität. Die Drogen wurden laut Anklage in Gewerbehallen in Winsen (Aller) umgeladen. Und von dort per Kurierfahrer auf Großabnehmer verteilt. Drogen Just In Time. In den Akten ist von einer „arbeitsteiligen Vertriebsstruktur“ die Rede.

Man braucht nur ein paar Hundert Kilometer nach Westen zu schauen, wohin der allzu lasche Umgang mit weichen Drogen führen kann. „Die Niederländer haben es fertiggebracht, weiche Drogen zum Teil ihrer Folklore zu machen, wie Käse und Tulpen“, heißt es in der Spiegel-Titelgeschichte vom 16. Oktober 2021. Denn mit der Legalisierung von Cannabis ging die Bildung von mafiösen Drogenbanden einher. Unbemerkt von Polizei und Staat, die das bisschen Kiffen mit dem Deckmantel der niederländischen Liberalität zudeckten.

Mittlerweile trauen sich Polizei-Reporter nicht mehr, über Drogenkriminalität zu berichten – aus Angst. Am 6. Juli 2021 wurde der Journalist Peter R. de Vries von einem Killer in einem Parkhaus erschossen. Alle vermuten, dass Drogenboss Ridouan Taghi dahinter steckt. Ihm wird derzeit der Prozess wegen der Erteilung von Auftragsmorden gemacht. De Vries war der Berater des Kronzeugen im Prozess gegen Taghi. Ein Anwalt des Kronzeugen wurde ebenfalls ermordet.

Zwischen 2013 und 2019 verzeichnet das Niederländische Innenministerium 178 Auftragsmorde mit 189 Toten. Experten bezeichnen den „Drogen-Supermarkt Niederlande“ als das „Kolumbien Europas“. Mafiabosse sagen dem Staat den Kampf an.

Im Saal 127 des Landgerichts Hannover gab es am Montag noch keine Beweisaufnahme. Richter Patrick Gerberding schlug Verständigungsgespräche vor. Der Staatsanwalt nannte im Falle von Geständnissen seine Strafvorstellungen: Sie reichen von drei bis elf Jahren Gefängnis. Dieser Prozess gilt als das Ursprungsverfahren in Sachen „Enchro-Chat-Handys“. Seitdem es französischen Ermittlern gelungen ist, Handys von Dealern zu entschlüsseln, gibt es reihenweise Verfahren. Vor allem auch gegen Drogenbosse.

Für den mutmaßlichen Hauptangeklagten Stavros A. (38) wurde noch kein Strafmaß genannt. Sein Anwalt, Holger Nitz, erklärte sich als einziger Verteidiger nicht zu Verständigungsgesprächen bereit: „Den Vorwurf des bandenmäßigen Handels mit Drogen und die bandenmäßige Einfuhr von Rauschgift werden wir nicht einräumen, weil es nicht zutrifft.“

Im Falle von Geständnissen kündigte der Staatsanwalt einen Strafnachlass von etwa einem Drittel. Für Stephan H. (54) könnte es also auch auf eine Strafe von 14 Jahren hinauslaufen. Er hat laut Anklage 567.200 Euro mit dem Drogenexport verdient. So wie fünf der Mitangeklagten ist er nicht vorbestraft. Weiter am 19. November

Von Thomas Nagel