Großer Andrang bei Kinder-Impfungen in Hannover: Arzt legt schon vor dem offiziellen Start los

Hannover

Der Andrang auf das Kinderimpfen am Zoo in Hannover, das an diesem Mittwoch startet, ist gewaltig. Erst am vergangenen Freitag hatte das Land die Termine für Kinderimpfungen im Impfportal freigegeben. Doch inzwischen sind bis Mitte Januar keine freien Termine mehr verfügbar.

„Direkt nach Freischaltung waren schnell 2000 Termine vergeben. Das zeigt, wie hoch die Nachfrage ist“, sagt Regionssprecher Christoph Borschel und versucht zu beruhigen: „Es werden aber auch Termine nachgesteuert, wenn es möglich ist.“ Über das Impfportal www.impfportal-niedersachsen.de sind aktuell (Stand: 14.12., 16 Uhr) vor Weihnachten für unter Zwölfjährige nur noch freie Termine am 21. Dezember in der Ernst-August-Galerie zu buchen. Erfahrungsgemäß kann es durch Absagen aber immer wieder kurzfristig einzelne freie Termine geben.

Erster Kinderarzt startet mit Corona-Impfungen

Borschel betont: „Grundsätzlich sind aber die Kinderärztinnen und Kinderärzte der erste Anlaufpunkt für Kinderimpfungen.“ Während in den Praxen erst ab Mittwoch flächendeckend mit den Kinder-Impfungen begonnen werden soll, hat der Misburger Kinderarzt Thomas Buck schon am Dienstag erste Corona-Impfungen an Fünf- bis Elfjährige verabreicht. Ihre Zweitimpfung werden sie in etwa vier Wochen bekommen.

Bislang hat die Region Hannover nach eigenen Angaben Impfstoff für 10.000 Kinder. Aktuell leben in Stadt und Umland jedoch rund 72.000 Jungen und Mädchen zwischen fünf und elf Jahren. Die nächste Impfstofflieferung für Kinder wird erst in vier Wochen erwartet. 

Steht Jugendlichen auch der Booster-Piks zu?

Immer häufiger verlangen auch Jugendliche, die bereits vollständig geimpft sind, nach einer Booster-Immunisierung. Doch steht das den Zwölf- bis 17-Jährigen überhaupt zu? „Auch für diese Altersgruppe gilt: Wer den notwendigen Abstand zur Zweitimpfung hat, kann sich nach einem ärztlichen Gespräch boostern lassen“, erklärt der Regionssprecher. In den Arztpraxen in Stadt und Umland haben bislang knapp 1300 Jugendliche den dritten Corona-Piks bekommen. Mehr als 18.000 sind Kinder und Jugendliche zweimal geimpft.

Von Britta Lüers