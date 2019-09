Hannover

Großeinsatz am späten Sonntagabend in der List: Die Polizei sperrt die Gorch-Fock-Straße großräumig ab. Ermittler sichern Spuren am Tatort. Mehrere Anwohner hatten um 21.01 Uhr den Notruf gewählt, eine Zeugin will einen Schuss gehört und gesehen haben, dass eine Person auf der Straße zusammengebrochen sei.

De...