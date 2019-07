Hannover

Der erste Rendezvous-Donnerstag diesen Jahres startet heute direkt mit zwei Highlights: Ex-Bischöfin Margot Käßmann kommt zum Bühnentalk mit NP-Moderator Christoph Dannowski und Hannovers OB-Kandidaten treffen zum ersten Mal in einer Wahlkampfarena aufeinander.

Alle Anwärter, die zur Oberbürgermeister-Wahl aufgestellt sind, kommen zum NP-Rendezvous. Am Donnerstag geht die Wahlkampfarena um 19:55 Uhr mit gleich vier Kandidaten los: Jessica Kaußen ( Die Linke), Iyabo Kaczmarek (parteilos), Jörn König ( AfD) und Bruno Adam Wolf ( Piratenpartei). Damit treffen vier politisch in komplett verschiedene Richtungen denkende Menschen aufeinander.

Zur Galerie Von Iyabo Kaczmarek bis Marc Hansmann

Ob sie miteinander auskommen, werden wir live auf der Bühne erleben. Denn noch viel mehr als die politischen Standpunkte möchten wir die Persönlichkeiten dieser vier Menschen kennen lernen: die Studentin mit Kind, die Parteilose, den ehemaligen Vizemeister im Schwimmen und den Tiroler. Einer von diesen Charakteren könnte schon bald Oberhaupt unserer Stadt sein.

Oder wird es Eckhard Scholz ( CDU), Belit Onay ( Die Grünen) oder Marc Hansmann ( SPD)? Auch diese OB-Kandidaten kommen auf unsere Rendezvous-Bühne. Allerdings einzeln: am 25. Juli, 1. August und am 8. August, dem letzten Tag unseres Sommer-Rendezvous. Und vielleicht wissen Sie am Endes dieses Abends besser, wen Sie am 27. Oktober wählen möchten.

Margot Käßmann

Doch zurück zum heutigen Donnerstag: Deutschlands wohl populärste Theologin, Margot Käßmann, lockte bereits im vergangenen Rendezvous-Jahr zahlreiche Besucher an. 5000 Besucher kamen am 1. Juli 2018 in den Stadtpark – viele davon, um die Ex-Bischöfin zu sehen. Auch 2019 hat sie ihr Kommen wieder zugesagt und wird um 20:15 Uhr auf der Stadtpark-Bühne stehen und sich Dannowskis Fragen stellen – teils amüsant, teils provokant. Wir sind gespannt, wie es Käßmann in ihrem ersten Ruhestand-Jahr nach ihrer bewegenden Kirchen-Karriere ergangen ist.

Fahrradversteigerung

Neben spannenden Eindrücken können Sie auch etwas Materielles mit nach Hause nehmen: Das Fundbüro der Stadt versteigert ab 18 Uhr 25 Fundfahrräder.

Von Josina Kelz