Große Corona-Übersicht: Diese Freizeitangebote sind über Pfingsten möglich

Hannover

Die Vorhersage verspricht Sonne und Temperaturen bis 22 Grad. Das perfekte Wetter für einen Pfingstausflug. Doch was ist in Zeiten der Corona-Beschränkungen überhaupt möglich? Viele Freizeitangebote haben bereits wieder geöffnet, doch es gibt einige Regeln, die zu beachten sind.

Wichtig: Die Kontaktbeschränkungen gelten weiterhin. Es dürfen nur Personen aus maximal zwei Haushalten unterwegs sein. Zu allen anderen muss ein Mindestabstand von 1,50 Metern eingehalten werden. Dies gilt auch für sämtliche Freizeitparks, Indoor-Sportanlagen oder Besuche von Museen.

Anzeige

Wir haben eine Übersicht für Sie erstellt, was es zu beachten gilt, um über Pfingsten trotzdem Spaß zu haben.

Weitere NP+ Artikel

Freizeitparks

In den Freizeitparks gilt es wegen Corona Quelle: dpa

Heide Park in Soltau

Reinkommen: Eintrittskarten können nur online gebucht werden und sind an Tag und Uhrzeit gebunden. Besitzer einer Jahreskarte müssen ebenfalls ein Online-Ticket dazubuchen.

Regeln: Maskenpflicht in allen Fahrgeschäften , Anstellbereichen und Shops.

in allen , Anstellbereichen und Shops. Was noch ist: Die Holzachterbahn „Colossos“ ist derzeit gesperrt.

Rastiland in Salzhemmendorf

Reinkommen: Eintrittskarten können nur online gebucht werden und sind an Tag und Uhrzeit gebunden. Besitzer einer Jahreskarte müssen ebenfalls ein Online-Ticket dazubuchen.

Regeln: Beim Eingang müssen Erwachsene einen Personalausweis, Reisepass oder Führerschein vorlegen. Es gibt eine Maskenpflicht in allen Innenbereichen und Fahrgeschäften , in denen Notwendigkeit besteht. Schals und Tücher akzeptiert das Rastiland nicht als Ersatz. Der Mundschutz muss mitgebracht werden.

Erse-Park Uetze

Reinkommen: Der Erse-Park öffnet wieder am 29. Mai. Besucher müssen vorab ein Online-Ticket kaufen, das an Tag und Einlasszeit gebunden ist.

Regeln: Das Tragen einer Maske ist in allen Innen- und Anstellbereichen und den Fahrgeschäften sowie der Gastronomie Pflicht. Hüpfburg, Bällebadrutsche und die Schiffsschaukel sind gesperrt.

Dinopark in Münchehagen

Reinkommen: Tickets müssen nicht vorbestellt werden. Es kann allerdings zu längeren Wartezeiten beim Einlass kommen. Der Dinopark empfiehlt vor 11 Uhr anzureisen, um den größeren Andrang aus dem Weg zu gehen. Es wird gebeten, dass nur Personen aus einem Haushalt kommen.

kommen. Der Dinopark empfiehlt vor 11 Uhr anzureisen, um den größeren Andrang aus dem Weg zu gehen. Es wird gebeten, dass nur Personen aus einem Haushalt kommen. Regeln: An der Eingangs-Kasse, in den Innenbereichen und bei Mitmach-Aktionen ist das Tragen einer Maske Pflicht. Auf dem Freigelände gibt es eine Empfehlung.

Indoor-Sport und Spaß

Auch die Escape-Rooms haben wieder geöffnet: Holger Schön desinfiziert ein Skelett. Quelle: Ilona Hottmann

Boulder-Hallen „Beta“ und „Escaladrome“

Reinkommen: Beide Hallen arbeiten beim Hygienekonzept zusammen. Die zweistündigen Trainingszeit muss vorher online gebucht werden.

Regeln: Die Umkleiden sind gesperrt. Deswegen umgezogen kommen. Es darf nur kontaktlos trainiert werden.

Kletterbar in Brink-Hafen

Reinkommen: Es müssen keine Zeiten gebucht werden. Auf der Homepage ist zu sehen, ob die Halle bereits ausgelastet ist.

Regeln: Die Umkleiden sind geschlossen, daher sollen die Besucher umgezogen kommen.

Griffreich in Döhren

Reinkommen: In der Halle des Deutschen Alpenvereins kann vorher ein Zeitslot von zweieinhalb Stunden gebucht werden. Wer ohne Reservierung kommt, muss eventuell vor der Tür warten, sollte die Halle voll sein.

kann vorher ein Zeitslot von zweieinhalb Stunden gebucht werden. Wer ohne Reservierung kommt, muss eventuell vor der warten, sollte die Halle voll sein. Regeln: Die Umkleiden sind geschlossen. Verleihmaterial wird bis auf wenige Ausnahmen nicht ausgegeben. Der Boulderbereich ist wegen Bauarbeiten geschlossen.

Soccerhalle „The Bolz“ in Vahrenwald

Reinkommen: Wer trainieren möchte, wird gebeten 24 Stunden vorher zu buchen. Auch spontane Reservierungen sind möglich, wenn der Club geöffnet ist.

Regeln: Die Umkleiden sind geschlossen. Es werden nur kontaktlose Spielformen angeboten wie zum Beispiel Fußball-Tennis, Fußball-Billard oder Fußball-Golf. Das Kicken im Käfig ist nicht möglich.

Kart-o-Mania in Bornum

Reinkommen: Die Kart-Rennstrecke ist wieder geöffnet. Wer vorher einen Platz bucht, darf sicher und ohne Wartezeit fahren.

Regeln: Im Innenraum soll eine Maske getragen werden. Auch Sturmhauben, die sonst unter dem Helm getragen werden, akzeptiert Kart-o-Mania als Mund-Nasen-Bedeckung.

Escape Rooms (z. B. Hidden, Room Escape und The Escape Room)

Reinkommen: Es muss vorher gebucht werden. Gruppen dürfen nur mit Spielern aus maximal zwei Haushalten bestehen.

Regeln: Es werden Kontaktdaten aufgenommen. In den Gemeinschaftsräumen sowie im Kassenbereich gilt eine Maskenpflicht . In den Spielräumen selbst ist keine Mund-Nasen-Bedeckung nötig, da sich die Gruppen nicht begegnen. Nach jedem Durchgang desinfizieren Mitarbeiter die Gegenstände, die häufigen Berührungen ausgesetzt sind und lüften wenn es möglich ist einmal durch.

Lasertag-Hallen

Reinkommen: Die Hallen in Hannover sind wieder geöffnet. Es ist zwingend erforderlich, vorher zu buchen. Gruppen dürfen maximal aus zwei Haushalten sein.

sind wieder geöffnet. Es ist zwingend erforderlich, vorher zu buchen. Gruppen dürfen maximal aus zwei Haushalten sein. Regeln: Es gibt eine Maskenpflicht , auch während des Spiels. Die Umkleiden sind geschlossen. Da Räume und Geräte nach der Benutzung desinfiziert werden, kann es zu Wartezeiten kommen.

Schwarzlicht-Minigolf in der Innenstadt

Reinkommen: Eine Gruppe darf maximal aus fünf Personen bestehen. Es wird empfohlen, vorher online zu buchen.

Regeln: Im Innenraum muss eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. Die Schläger und Brillen werden nach jeder Benutzung desinfiziert.

Minigolf-Anlagen

Reinkommen: Es ist vorher keine Buchung erforderlich. Sind zu viele Menschen auf der Anlage kann es zu Wartezeiten kommen. Es sind die Kontaktbeschränkungen einzuhalten: Auf der Anlage des BGC Hannover in Mühlenberg dürfen derzeit nur zwei Personen oder ein gemeinsamer Haushalt spielen.

in Mühlenberg dürfen derzeit nur zwei Personen oder ein gemeinsamer Haushalt spielen. Regeln: Die Reihenfolge der Bahnen ist einzuhalten. Beim BGC sind derzeit auf jeder Bahn auch nur sechs Schläge pro Person erlaubt.

Swin-Golf „Erlebnis-Hof Lahmann“ in Otze

Reinkommen: Es ist eine vorherige Anmeldung notwendig. Die Kontaktdaten müssen angegeben werden.

Regeln: Es wird ausschließlich in Zweier-Gruppen gespielt. Der Bollerwagen wird nur von einer Person gezogen. Auf dem Golfplatz selbst ist ein Abstand von fünf Metern einzuhalten.

Waldstation der Eilenriede

Reinkommen: Das Gelände ist wieder geöffnet. Natur-Abenteuer sind wie immer kostenlos möglich.

Reinkommen: Das Gebäude der Waldstation mit den Toiletten ist geschlossen. Das gilt auch für den Walderlebnisturm.

Schmetterlingsfarm Steinhude

Reinkommen: 30 Personen dürfen sich gleichzeitig in der Schmetterlingsfarm aufhalten. Es muss nicht vorher gebucht werden, Spontan-Anreisen sind möglich.

Regeln: Es gilt eine Maskenpflicht . Im Kino-Raum finden keine Vorstellungen statt und auch die Sitzmöglichkeiten sind gesperrt.

Hochseilgarten “Pirate Rock“ in Isernhagen

Reinkommen: Ein Termin muss vorher online gebucht werden. Bargeld wird nicht angenommen.

Regeln: Auf jeder Plattform darf nur eine Person klettern. Eine Maske ist am Boden bei der Einweisung und an der Kasse erforderlich. Außerdem müssen Handschuhe getragen werden, die aber vor Ort ausgeliehen werden können.

Tierparks

Zoo Hannover

Reinkommen: Tickets gibt es nur online zu kaufen, sind an ein Zeitfenster gebunden. Wer eine Jahreskarte hat, muss sich im Internet ein Zeitfenster reservieren.

Regeln: Es gelten die allgemeinen die Abstands- und Hygieneregeln.

Was noch ist: Zu den derzeitigen Attraktionen gehört das noch namenlose Eisbärbaby.

Wisentgehege Springe

Reinkommen: Für einen schnelleren Ablauf an der Tageskasse , empfiehlt das Wisentgehege vorab Online-Tickets zu kaufen.

, empfiehlt das Wisentgehege vorab Online-Tickets zu kaufen. Regeln: Eine Maskenpflicht besteht nicht, lediglich die allgemeinen Abstandsregeln müssen berücksichtigt werden.

besteht nicht, lediglich die allgemeinen müssen berücksichtigt werden. Was noch ist: Die Wildkatzenanlage, der Luchsturm und das Streichelgehege sind geschlossen.

Tiergarten Hannover

Reinkommen: Der Tiergarten ist öffentlich, kann kostenfrei und ohne Eintrittskarte besucht werden.

Regeln: Eine Maskenpflicht besteht nicht, lediglich die allgemeinen Abstandsregeln gilt es zu berücksichtigen.

Vogelpark Walsrode

Reinkommen: Es wird empfohlen Tickets vorab online zu kaufen, „nur wenn noch Platz ist, werden vor Ort Eintrittskarten angeboten“, so Parksprecherin Janina Ehrhardt .

. Regeln: Das Tragen einer Maske in den Innenbereichen des Parks und bei möglichen Wartesituationen ist erwünscht.

Was noch ist: Um Menschenansammlungen zu verhindern, wird aus der Flugshow ein über den ganzen Tag laufendes Programm mit verschiedenen Trainingseinheiten.

Serengeti Park Hodenhagen

Reinkommen: Der Seregenti Park empfiehlt vorab Online-Tickets zu kaufen. Dies ist aber keine Pflicht. Wer vor Ort kauft, muss aber damit rechnen, aufgrund von Zugangsbeschränkungen nicht sofort Zutritt zu erhalten.

Regeln: Durchfahrt des Serengeti-Parks ist nur in geschlossenen Fahrzeugen erlaubt. Das Füttern oder Anfassen der Tiere ist verboten deswegen sind auch die begehbaren Tiergehege geschlossen. Maskenpflicht gilt in Wartebereichen und einige Fahrgeschäften .

ist nur in geschlossenen erlaubt. Das Füttern oder Anfassen der Tiere ist verboten deswegen sind auch die begehbaren Tiergehege geschlossen. gilt in Wartebereichen und einige . Was noch ist: Fahrten in den Doppeldeckerbussen werden wieder angeboten. Dort dürfen nur Personen zusammensitzen, die zusammen unterwegs sind und maximal zwei unterschiedlichen Hausständen angehören. Dazwischen bleiben die Sitzreihen frei. Es gilt eine Maskenpflicht .

Filmtier-Park Eschede

Reinkommen: Interessierte können spontan vorbeikommen, Karten gibt es an der Tageskasse .

. Regeln: Das Tragen einer Maske wird bei Warteschlangen dringend empfohlen.

Was noch ist: Besucher müssen sich im Park an eine festgelegte Rundgangs-Route halten. Es finden vorerst keine Schaufütterungen, Shows und Tieraktionen statt.

Parks

Die Herrenhäuser Gärten sind wieder geöffnet. Quelle: Dröse

Park der Sinne in Laatzen

Reinkommen: Der Park der Sinne ist ganz normal geöffnet.

Regeln: Es gelten die normalen Abstandsregeln . Die Sinnesobjekte können genutzt werden.

Herrenhäuser Gärten und Schlossmuesum Herrenhausen

Reinkommen: Interessierte können spontan vorbeikommen, Karten gibt es an der Tageskasse . Im Museum Schloss Herrenhausen dürfen maximal 30 Gäste gleichzeitig sein.

. Im Museum dürfen maximal 30 Gäste gleichzeitig sein. Regeln: Das Tragen einer Maske ist nur im Eingangs- und Ausgangsbereich Pflicht.

Was noch ist: Die Herrenhäuser Gärten haben täglich von 9-20 Uhr geöffnet. Im Museum Schloss Herrenhausen läuft noch die Sonderausstellung zum 300-jährigen Jubiläum der Großen Fontäne, der Berggarten steht in voller Blüte. Am Pfingstwochenende wird der Große Garten wieder täglich von 22-23 Uhr illuminiert, Einlass ist ab 20 Uhr.

Waldstation EIlenriede

Reinkommen: Die Waldstation ist öffentlich, kann kostenfrei und ohne Eintrittskarte besucht werden.

ist öffentlich, kann kostenfrei und ohne Eintrittskarte besucht werden. Regeln: Es gelten die allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln.

Was noch ist: Die Gebäude (einschließlich Toilettenanlage) und der Walderlebnisturm bleiben vorerst geschlossen. Führungen sind bis auf Weiteres abgesagt.

Museen

Das Schloss Marienburg kann wieder besucht werden. Quelle: HMTG

Landesmuseum

Reinkommen: Interessierte können spontan vorbeikommen, Karten gibt es an der Tageskasse . Maximal 150 Gäste dürfen gleichzeitig im Museum sein.

. Maximal 150 Gäste dürfen gleichzeitig im Museum sein. Regeln: Das Tragen einer Maske wird empfohlen, ist aber nicht explizit vorgeschrieben.

Was noch ist: Das Landesmuseum hat am gesamten Pfingstwochenende von 10-18 Uhr geöffnet.

Sprengel Museum

Reinkommen: Interessierte können spontan vorbeikommen. Karten gibt es an der Tageskasse .

. Regeln: Das Tragen einer Maske wird empfohlen, ist aber nicht explizit vorgeschrieben.

Was noch ist: Das Sprengel Museum hat am gesamten Pfingstwochenende von 10-18 Uhr geöffnet. Samstags ist der Einlass von 10-13 Uhr exklusiv für Besucher, die zur Corona-Risikogruppe gehören.

Museum August Kestner

Reinkommen: Interessierte können spontan vorbeikommen. Karten gibt es an der Tageskasse . Maximal 30 Gäste dürfen gleichzeitig im Museum sein.

. Maximal 30 Gäste dürfen gleichzeitig im Museum sein. Regeln: Das Tragen einer Maske wird empfohlen, ist aber nicht explizit vorgeschrieben.

Was noch ist: Das Kästner Museum hat am gesamten Pfingstwochenende von 11-18 Uhr geöffnet. Derzeit gibt es die neuen Ausstellungen „Die Freuden der Etrusker“ mit Schwerpunkt Teppichen sowie „Prunk! August der Starke und das Porzellan “.

Wilhelm Busch Museum

Reinkommen: Interessierte können spontan vorbeikommen, Karten gibt es an der Tageskasse . Maximal 50 Gäste dürfen gleichzeitig im Museum sein.

. Maximal 50 Gäste dürfen gleichzeitig im Museum sein. Regeln: Das Tragen einer Maske wird empfohlen, ist aber nicht vorgeschrieben.

Was noch ist: Das Wilhelm Busch Museum hat am gesamten Pfingstwochenende von 11-16 Uhr geöffnet. Die neue Ausstellung „Grandios! Virtuos!“ zeigt bisher nie gezeigte Meisterwerke der Karikatur des 20. und 21. Jahrhunderts.

Schloss Marienburg

Reinkommen: Interessierte können spontan vorbeikommen, Karten gibt es an der Tageskasse . Maximal 200 Besucher dürfen gleichzeitig im Schloss sein.

. Maximal 200 Besucher dürfen gleichzeitig im Schloss sein. Regeln: Das Tragen einer Maske wird empfohlen, ist aber nicht vorgeschrieben.

Was noch ist: Das Schloss Marienburg hat täglich von 10-18 Uhr geöffnet. An beiden Pfingsttagen findet von 10-13 Uhr ein Schlossfrühstück, am Pfingstmontag von 11-14 Uhr ein Konzert des Saxofon-Quartetts Hannover statt.

Straßenbahnmuseum in Sehnde

Reinkommen: Interessierte können spontan vorbeikommen, Karten gibt es an der Tageskasse .

. Regeln: Der Zutritt in Gebäuden und Fahrzeugen ist nur mit Mund-Nasen-Schutz erlaubt.

ist nur mit Mund-Nasen-Schutz erlaubt. Was noch ist: Das Straßenbahnmuseum feiert am Pfingstsonntag Saisoneröffnung, öffnet lediglich an Sonn- und Feiertagen von 11:00 bis 17:00 Uhr.

Billard, Bowling und Co.

Toms Bowling

Reinkommen: Eine Vorab-Reservierung wird empfohlen.

Regeln: Im Laden herrscht eine Maskenpflicht , an den Bowling-Bahnen selbst muss keine getragen werden.

, an den Bowling-Bahnen selbst muss keine getragen werden. Was noch ist: Toms Bowling hat am Pfingstwochenende ab 12 Uhr geöffnet. Wegen der aktuellen Beschränkungen wird nur jede zweite Bahn freigegeben. Disco-Bowling und ähnliche Sonder-Veranstaltungen finden bis auf weiteres noch nicht statt. Der Airhockey-Tischist noch gesperrt, Billard und Darts sind möglich.

Bowling World

Reinkommen: Ab Pfingstmontag hat die Bowling World ab 14 Uhr wieder geöffnet. Eine Vorab-Reservierung über die Website wird empfohlen.

hat die Bowling World ab 14 Uhr wieder geöffnet. Eine Vorab-Reservierung über die Website wird empfohlen. Regeln: Im Laden herrscht eine Maskenpflicht , an den Bowling-Bahnen selbst muss keine getragen werden.

, an den Bowling-Bahnen selbst muss keine getragen werden. Was noch ist: Wegen der aktuellen Beschränkungen wird nur jede zweite Bahn freigegeben. Die Darts-Automaten, Billard- und Airhockey-Tische können nicht genutzt werden.

Billard Lounge Langenhagen

Reinkommen: Die Billard-Lounge Langenhagen empfiehlt eine Vorab-Reservierung, Interessierte können aber auch spontan vorbeikommen.

empfiehlt eine Vorab-Reservierung, Interessierte können aber auch spontan vorbeikommen. Regeln: Neben den allgemeinen Hygiene- und Abstandsregelungen wird das Tragen einer Maske empfohlen, ist aber beim Spielen nicht Pflicht.

wird das Tragen einer Maske empfohlen, ist aber beim Spielen nicht Pflicht. Was noch ist: Geöffnet wird an allen Tagen ab 15 Uhr. Der Darts-Bereich wurde um 50 Prozent reduziert.

Snoobi in Altwarmbüchen

Reinkommen: Das Snoobi empfiehlt eine Vorab-Reservierung, Interessierte können aber auch spontan vorbeikommen.

Regeln: Neben den allgemeinen Hygiene- und Abstandsregelungen besteht keine Maskenpflicht .

besteht keine . Was noch ist: Geöffnet ist am Wochenende ab 15, am Pfingstmontag ab 17 Uhr. Neben Snooker, Billard und Darts können Besucher auch krökeln und Airhockey spielen.

Freibäder und Badeseen

Delfi-Bad in Gehrden

Reinkommen: Besucher können ohne Reservierung spontan vorbeikommen.

Regeln: Neben den allgemeinen Hygiene- und Abstandsregelungen besteht keine Maskenpflicht .

besteht keine . Was noch ist: Das Freibad hat wochentags von 6.15 Uhr - 19.00 Uhr, Samstag und Sonntag von 8.00 - 19.00 Uhr geöffnet. Es dürfen maximal 500 Badegäste das Bad benutzen. Die Nutzung der Dusch- und Umkleideräume ist leider nicht möglich. Das Kinderplanschbecken ist gesperrt. Duschen und Umkleiden ebenfalls.

Freibad Bokeloh in Wunstorf

Reinkommen: Tickets können nur online gekauft werden, die Badegäste müssen sich zwischen drei Schwimmzeiten entscheiden (9 bis 11 Uhr, 12 bis 14 Uhr und 15 bis 19 Uhr).

Regeln: Neben den allgemeinen Hygiene- und Abstandsregelungen besteht keine Maskenpflicht . Im Becken dürfen die Gäste nur auf Bahnen schwimmen.

besteht keine . Im Becken dürfen die Gäste nur auf Bahnen schwimmen. Was noch ist: Es dürfen maximal 200 Personen gleichzeitig im Bad sein. Die Sprunganlage ist gesperrt, ebenso wie ein Teil der Sanitäranlagen und die Wärmehalle.

Spaßbad in Mellendorf

Reinkommen: Besucher können ohne Reservierung spontan vorbeikommen.

Regeln: Neben den allgemeinen Hygiene- und Abstandsregelungen besteht keine Maskenpflicht . Beim Betreten des Bades müssen sich die Besucher die Hände desinfizieren. Im Wasser muss man mindestens zwei Meter zu anderen Abstand halten. Vor dem Schwimmen ist Duschen Pflicht.

besteht keine . Beim Betreten des Bades müssen sich die Besucher die Hände desinfizieren. Im Wasser muss man mindestens zwei Meter zu anderen Abstand halten. Vor dem Schwimmen ist Duschen Pflicht. Was noch ist: Es dürfen maximal 500 Badegäste gleichzeitig im Bad sein. Die Sammelumkleiden und Duschen bleiben geschlossen.

Städtische Freibäder ( Ricklinger Bad, Lister Bad, Misburger Bad)

Reinkommen: Besucher müssen vorab im Internet auf www.reservierung-baeder-hannover.de ein Zeitfenster buchen.

Regeln: Neben den allgemeinen Hygiene- und Abstandsregelungen besteht keine Maskenpflicht . Auch im Becken muss ein Abstand von 1,5 Metern eingehalten werden.

besteht keine . Auch im Becken muss ein Abstand von 1,5 Metern eingehalten werden. Was noch ist: Weil die Ansteckungsgefahr mit dem Virus in geschlossenen Räumen besonders hoch ist, bleiben Sammelumkleiden und Duschen geschlossen. Nur die Außenduschen und Einzelkabinen stehen zur Verfügung. Alle Wasserattraktionen, Rutschen, Sprungtürme, Startblöcke und Planschbecken sind gesperrt.

Autokultur

Autokultur Schützenplatz

Reinkommen: Tickets gelten pro Auto , werden online oder in den HAZ-/NP-Ticketshops verkauft und vor Ort kontaktlos gescannt.

, werden online oder in den HAZ-/NP-Ticketshops verkauft und vor Ort kontaktlos gescannt. Regeln: Pro Auto sind maximal zwei Personen erlaubt, Autos sollen in einem Abstand von 1,50 Metern zueinander parken. Aussteigen ist nicht erlaubt, Toilettengänge sind es nur im Notfall. Autos mit einer Höhe über 2,10 Meter sind gar nicht zugelassen.

sind maximal zwei Personen erlaubt, sollen in einem Abstand von 1,50 Metern zueinander parken. Aussteigen ist nicht erlaubt, Toilettengänge sind es nur im Notfall. mit einer Höhe über 2,10 Meter sind gar nicht zugelassen. Programm: Am Freitag tritt Michael Schulte auf, am Samstag gibt es DJ-Sets von Glasperlenspiel und Mousse T. , am Pfingstsonntag steht die Band Maybebop auf der Bühne und am Pfingstmontag geht es mit der Band Völkerball weiter. Alle Veranstaltungen beginnen um 20 Uhr. Der Einlass beginnt jeweils eine Stunde vor dem Beginn der Veranstaltung. Spätestens eine Viertelstunde vor Start muss man da sein.

Autokino Messegelände

Reinkommen: Tickets werden im Internet über das Astor-Kino online verkauft und vor Ort kontaktlos gescannt.

Regeln: Pro Auto sind maximal zwei Personen erlaubt, Autos sollen in einem Abstand von 1,50 Metern zueinander parken. Aussteigen ist nicht erlaubt, Toilettengänge sind es nur im Notfall. Autos mit einer Höhe über 2,10 Meter sind gar nicht zugelassen.

sind maximal zwei Personen erlaubt, sollen in einem Abstand von 1,50 Metern zueinander parken. Aussteigen ist nicht erlaubt, Toilettengänge sind es nur im Notfall. mit einer Höhe über 2,10 Meter sind gar nicht zugelassen. Programm: Am Freitag laufen um 21:45 Uhr die „Känguru-Chroniken“, danach (um 0:15 Uhr) gibt es „The Hunt“ zu sehen. Am Samstag geht es um 21:45 Uhr mit „Das perfekte Geheimnis“ weiter, anschließend läuft ab 0:30 Uhr der Kultfilm „Matrix“. Den Schlusspunkt am Pfingstwochenende bildet am Sonntag die Elton-John-Verfilmung „Rocketman“ um 21:45 Uhr. Pfingstmontag ist Pause. Der Einlass beginnt jeweils eine Stunde vor dem Beginn der Veranstaltung. Spätestens eine Viertelstunde vor Start muss man da sein.

Kinder-Autokino auf dem Schützenplatz

Reinkommen: Tickets werden im Internet über das Astor-Kino online verkauft und vor Ort kontaktlos gescannt.

Regeln: Autos sollen in einem Abstand von 1,50 Metern zueinander parken. Aussteigen ist nicht erlaubt, Toilettengänge sind es nur im Notfall. Autos mit einer Höhe über 2,10 Meter sind gar nicht zugelassen.

sollen in einem Abstand von 1,50 Metern zueinander parken. Aussteigen ist nicht erlaubt, Toilettengänge sind es nur im Notfall. mit einer Höhe über 2,10 Meter sind gar nicht zugelassen. Programm: Los geht es am Samstag um 11 Uhr mit „Spione undercover“. Am Pfingstsonntag läuft ab 11 Uhr der Film „Ostwind - Iris Ankunft“. Der Einlass beginnt jeweils eine Stunde vor dem Beginn der Veranstaltung. Spätestens eine Viertelstunde vor Start muss man da sein.

Stadtführungen und City-Bus

Hop-On-Hop-Off-Bus

Reinkommen: Interessierte sollen vorab unter der Telefonnummer 0511/12345111 Plätze reservieren.

Regeln: Neben den allgemeinen Hygiene- und Abstandsregeln gilt eine durchgehende Maskenpflicht .

gilt eine durchgehende . Was noch ist: Ab Freitag fährt der Hop-On-Hop-Off-Bus wieder durch Hannover . Die Fahrten beginnen stets um 10:30 Uhr, 12:30 Uhr und 14:30 Uhr an der Tourist-Info am Hauptbahnhof . Maximal bis zu 50 Plätze können vergeben werden.

Altstadt-Rundgang (Samstag)

Reinkommen: Interessierte sollen vorab unter der Telefonnummer 0511/12345111 Plätze reservieren.

Regeln: Neben den allgemeinen Hygiene- und Abstandsregeln gilt eine durchgehende Maskenpflicht .

gilt eine durchgehende . Was noch ist: Was noch ist: Los geht es um 14 Uhr. Treffpunkt ist an der Tourist-Info am Hauptbahnhof . Maximal 10 Teilnehmer sind möglich.

Kinder-Rundgang (Samstag)

Reinkommen: Interessierte sollen vorab unter der Telefonnummer 0511/12345111 Plätze reservieren.

Regeln: Neben den allgemeinen Hygiene- und Abstandsregeln gilt eine durchgehende Maskenpflicht .

gilt eine durchgehende . Was noch ist: Los geht es um 11:30 Uhr. Treffpunkt ist am Brunnen vor dem Alten Rathaus. Maximal 10 Teilnehmer sind möglich.

Fahrrad-Rundfahrt (Samstag)

Reinkommen: Interessierte sollen vorab unter der Telefonnummer 0511/12345111 Plätze reservieren.

Regeln: Neben den allgemeinen Hygiene- und Abstandsregeln gilt eine durchgehende Maskenpflicht .

gilt eine durchgehende . Was noch ist: Los geht es um 14 Uhr. Treffpunkt ist an der Tourist-Info am Hauptbahnhof . Maximal 10 Teilnehmer sind möglich.

Erdbeeren pflücken

Hof Rokahr in Wennigsen

Wo: An der Egestorfer Straße beim Parkplatz an der L391 in Wennigsen .

beim Parkplatz an der L391 in . Wann: montags bis sonnabends, 9 bis 18 Uhr; sonntags 9 bis 15 Uhr.

Regeln: Es gelten die allgemeinen Sicherheits- und Abstandsregeln .

Hof Rokahr in Springe

Wo: An der B 217 / L 421, bei der Domäne Dahle .

. Wann: montags bis sonnabends, 9 bis 18 Uhr, sonntags 9 bis 15 Uhr.

Regeln: Es gelten die allgemeinen Sicherheits- und Abstandsregeln .

Hof Rokahr in Eldagsen

Wo: An der Klosterstraße, direkt gegenüber der Grundschule.

Wann: montags bis sonnabends, 9 bis 18 Uhr, sonntags 9 bis 15 Uhr.

Regeln: Es gelten die allgemeinen Sicherheits- und Abstandsregeln .

Erdbeerhof Gleidingen in Laatzen

Wo: An der Triftstraße 20 in Laatzen .

. Wann: täglich 7.30 bis 18.30 Uhr.

Regeln: Es gelten die allgemeinen Sicherheits- und Abstandsregeln .

Sander Calenberger Landhof in Springe

Wo: Am Suderbruchtrift/Feldmark in Springe.

Wann: täglich von 8 bis 19 Uhr.

Regeln: Es gelten die allgemeinen Sicherheits- und Abstandsregeln .

Sander Calenberger Landhof in Gehrden

Wo: Am Gehrdener Damm in Gehrden .

. Wann: täglich von 8 bis 19 Uhr.

Regeln: Es gelten die allgemeinen Sicherheits- und Abstandsregeln .

Sander Calenberger Landhof in Völksen

Wo: An der Südfeldstraße in Völksen .

. Wann: täglich von 8 bis 19 Uhr.

Regeln: Es gelten die allgemeinen Sicherheits- und Abstandsregeln .

Hertells Beerendorf Hannover

Wo: An der Benther Straße (B 65) in Ronnenberg-Benthe.

Wann: täglich von 8 bis 19 Uhr.

Regeln: Es gelten die allgemeinen Sicherheits- und Abstandsregeln .

Erdbeerhof Fricke in Ronnenberg

Wo: Zwischen Ihme-Roloven und Weetzen an der Weetzener Straße .

an der . Wann: täglich von 9 bis 19 Uhr.

Regeln: Es gelten die allgemeinen Sicherheits- und Abstandsregeln .

Erdbeerparadies Krähenwinkel

Wo: Am Hainhäuser Weg 60 in Langenhagen in unmittelbarer Nähe zum Sportplatzweg.

in unmittelbarer Nähe zum Sportplatzweg. Wann: täglich von 9 bis 19 Uhr.

Regeln: Es gelten die allgemeinen Sicherheits- und Abstandsregeln .

Raus in die Natur

Die Lockerungen machen auch draußen in der Natur wieder mehr möglich. Maximal zwei Haushalte dürfen gemeinsam unterwegs sein. Für eine Wanderung im Deister sind die Wasserräder in Wennigsen wieder ein lohnendes Ziel für Familien. Die Miniaturwelt am Hang ist inzwischen wieder aufgebaut, dürfen wegen Corona aber nur im Uhrzeigersinn abgegangen werden. Der Annaturm auf dem Deisterkamm, der eine hervorragende Aussicht auf Hannover bietet, darf allerdings noch nicht betreten werden.

Die Wasseräder in Wennigsen sind wieder aufgebaut. Quelle: Christian Wyrwa

Im Harz sind inzwischen wieder alle Wanderungen und Mountainbike-Touren möglich. Seit Donnerstag ermöglicht Sachsen-Anhalt auch wieder Aufenthalte aus touristischen Gründen. Der Wanderung auf dem Brocken steht also nicht im Wege.

Zudem darf auf dem Steinhuder Meer und auf dem Maschsee wieder mit dem Tretboot in See gestochen werden. Die Bootsverleihe haben wieder geöffnet. Auch Schifffahrten sind wieder möglich, hier gilt allerdings eine Maskenpflicht. Die Üstra-Flotte ist auf dem Maschsee noch nicht unterwegs.

Wer Hannovers Natur genauer kennenlernen möchte, der kann den „Grünen Ring“ mit dem Fahrrad abfahren. Die etwa 80 Kilometer lange Tour führt an vielen Sehenswürdigkeiten in der Region entlang.

Weiter geschlossen

Vieles ist wegen der Corona-Pandemie aber weiterhin nicht möglich. So sind Kino, Theater oder Opern noch gesperrt. Auch das Nachtleben steht noch still, Veranstaltungen dürfen nicht stattfinden.

Einige Attraktionen können auch noch nicht wieder besucht werden. Das Sea-Life ist zum Beispiel noch geschlossen. Wer mit dem Fahrstuhl auf die Kuppel des Neuen Rathauses fahre möchte, muss sich ebenfalls noch gedulden. Auch die Trampolinhalle „Superfly“ hat noch nicht wieder geöffnet.

Die Liste ist nicht vollständig. Einige Einrichtungen könnte Ihre Hygienekonzepte anpassen. Informieren Sie sich daher vor dem Besuch nochmal auf der jeweiligen Homepage.

Von Jens Strube und Sascha Priesemann