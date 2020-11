Großbrand: Eltern haften für ihre Kinder

Hannover

Zwei Jungen (13 und 11 Jahre alt) haben in Elze (Kreis Hildesheim) mit ihrer Zündelei einen Großbrand ausgelöst. Die Stadt Elze stellte den Eltern eine Rechnung in Höhe von mehr als 38.000 Euro aus. Eine Mutter klagte am Mittwoch gegen die Haftung für ihren Sohn (13). Doch die 10. Kammer des Verwaltungsgerichts wies die Klage zurück. „Die Jungen wussten, dass das Feuer außer Kontrolle geraten kann“, entschied Richterin Andrea Reccius.

Am Abend des 7. Junis 2019 zündelten die Förderschüler auf einer eingezäunten Industriebrache. Zunächst konnte der 11-Jährige die entflammte Matte wieder löschen. Darauf nannte ihn sein Freund einen „Langweiler“. Also zündete der Junge das Dämmmaterial wieder an. Dieses Mal ging das Feuer richtig ab. Auch die Idee des jüngeren Kindes den Brand mit Stroh zu löschen, war keine gute.

Mehr als 100 Feuerwehrleute im Einsatz

Die ganze Nacht war die Freiwillige Feuerwehr (FFW) Elze mit 100 Mann im Einsatz. Rund ein Dutzend Kollegen aus Alfeld kam zur Hilfe. Dass das Gebäude einsturzgefährdet war, stellte die Brandbekämpfer vor größere Probleme.

Vor Gericht brachte die Mutter verschiedene Dinge vor, um sich ihrer Verantwortung zu entziehen. Ihr Sohn habe das Feuer nicht gelegt. Und sie könne ihren Sohn nicht rund um die Uhr beobachten. „Sie haben keine Gefahr gesehen“, argumentierte die Anwältin der alleinerziehenden Mutter.

Gebührenbescheid geringfügig reduziert

Doch all die Argumente verpufften. Denn nach dem Niedersächsischen Polizei- und Ordnungsgesetz ist eine Verletzung der Aufsichtspflicht der Eltern gar nicht vorgesehen. Somit können Eltern haftbar gemacht werden, wenn ihre Kinder grob fahrlässig oder vorsätzlich Schaden anrichten.

Auch der Tatbeitrag des 13-Jährigen stand außer Frage. „Beide Jungen haben zusammen gewirkt“, so Richterin Reccius. Erst auf Grund der Anstachelung („Langweiler“) sei der 11-Jährige zum erneuten Zündeln bewegt worden. „Von sich aus hätte er die Matte nicht wieder in Brand gesetzt“, erklärte die Richterin.

Einen kleinen Teilerfolg erreichte die Klägerin aber dennoch. Das Gericht reduzierte den Gebührenbescheid um knapp 2000 auf 36.284 Euro. Denn die FFW Alfeld hat in ihrer Satzung keinen Passus, dass bei grob fahrlässigem oder vorsätzlichem Handeln der Verursacher in die Haftung genommen werden kann – anders als die FFW Elze. Nach NP-Informationen muss die Stadt Elze aber noch lange auf ihr Geld warten. Die Eltern gelten als mittellos.

