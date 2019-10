Grippeschutz: Impfstoff soll in dieser Saison für alle reichen

Hannover

Kleiner Piks, große Wirkung: Das niedersächsische Gesundheitsministerium hat am Dienstag in Hannover für die Grippeschutzimpfung geworben. „Der Oktober ist der beste Monat, sich gegen die Influenza impfen zu lassen“, appellierte Ministerin Carola Reimann, die auch gleich selbst den Ärmel hochkrempelte und mit gutem Beispiel voranging.

Bei der breiten Masse der Bevölkerung sollte die Botschaft längst angekommen sein. Trotzdem stellte Matthias Pulz, Präsident des Landesgesundheitsamtes, erneut klar, dass eine echte Grippe nichts mit einer harmlosen Erkältung zu tun hat. „Die Influenza ist eine ernstzunehmende Erkrankung, die einen schweren Verlauf nehmen kann“, so der Experte. Insbesondere wenn weitere Erreger den bereits geschwächten Körper befallen und beispielsweise eine Lungenentzündung auslösen, drohe sogar Lebensgefahr. Circa 25.000 Menschen starben bundesweit in der vorletzten und bislang schwersten Grippesaison direkt oder indirekt an der Grippe. Auch in den vergangenen Saison gab es in Niedersachsen viele Todesfälle. Insbesondere für ältere Menschen gilt ein erhöhtes Risiko. Dabei ist gerade bei der Generation 60plus der Anteil der Impfmuffel besonders hoch. Lediglich 35 Prozent würden sich laut aktueller Befragungen impfen lassen. Fehlender Schutz, der angesichts der hohen Ansteckungsgefahr nicht nur Folgen für den Einzelnen, sondern auch für die Gemeinschaft haben kann.

Impfstoff soll in diesem Jahr für alle reichen

Mit der Motivation der Bürger allein lässt sich der sogenannte „Herdenschutz“ allerdings nicht herstellen. Im vergangenen Jahr gingen in Deutschland zeitweise die Impfstoffe aus. Auch in Hannover kam es zu Engpässen. Das soll in diesem Jahr nicht passieren. „Man hat daraus gelernt“, versichert Pulz. Krankenkassen, Impfstoffhersteller, Kassenärztliche Vereinigung und Apothekerverband hätten ihre Prozesse optimiert. 18,2 Millionen Impfdosen stünden aktuell schon bereit, zwei Millionen mehr als im gesamten Vorjahr. „Wir sind gut gerüstet“, ist der Präsident des Landesgesundheitsamtes überzeugt. Das ehrgeizige Ziel: Für jeden Menschen, der sich impfen lassen möchte, soll hochwertiger 4-fach-Impfschutz vorgehalten werden.

Neben Menschen ab 60 Jahren haben Patienten mit Diabetes, chronischen Erkrankungen der Atmungsorgane oder des Nervensystems sowie mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Störungen des Immunsystems ein erhöhtes Risiko für einen schweren Grippe-Verlauf. Auch während der Schwangerschaft sind die Abwehrkräfte geschwächt. Deshalb raten Ärzte werdenden Müttern ab dem zweiten Drittel der Schwangerschaft zur Impfung. Besonders wichtig sei ein Schutz zudem für Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten oder anderweitig viel Kontakt mit Menschen haben.

Von André Pichiri