Corona trifft Grippe – ein Horrorszenario für Ärzte und Epidemiologen droht im Herbst und Winter Wirklichkeit zu werden. Johannes Hübner, Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie, hatte sich dafür ausgesprochen, auch Kinder in diesem Jahr gegen Influenza impfen lassen.

Das sieht Matthias Pulz, Präsident des Landesgesundheitsamtes Niedersachsen, etwas anders. „Grundsätzlich richtet sich Niedersachsen bei Schutzimpfungen nach den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission am Robert Koch-Institut. Nach diesen wird eine Influenza-Schutzimpfung nur für Kinder empfohlen, die eine erhöhte gesundheitliche Gefährdung durch Grunderkrankungen haben“, sagte er der NP.

„Schutzimpfung die wirksamste Maßnahme“

Betont werden müsse in diesem Zusammenhang, „dass eine Influenza-Schutzimpfung die wirksamste Maßnahme ist, sich vor einer Influenza-Infektion zu schützen beziehungsweise das Risiko für einen schwere Erkrankungsverläufe zu reduzieren“. Daher müsse das Augenmerk in diesem Herbst darauf liegen, dass sich besonders Personen impfen lassen, die durch Grunderkrankungen oder ihr Alter – also älter ab 60 Jahre – eine größere Gefährdung für einen schweren Krankheitsverlauf haben, also zu den Risikogruppen gehören. „Solange die Corona-Pandemie anhält, gilt es die Zahl schwerer Influenzaerkrankungen, die eine stationäre Behandlung erforderlich machen, bestmöglich zu verhindern“, so Pulz.

Mehr Impfstoffdosen bestellt als sonst

Dass der Impfstoff ausgehen könnte, ist nicht sehr wahrscheinlich. Nach Auskunft der KVN würden für Niedersachsen für die Influenzasaison 2020/2021 etwa 1,414 Millionen Impfstoffdosen, außerdem eine Reserve von zehn Prozent dieser Menge zur Verfügung stehen, berichtet Pulz. „Im Vergleich mit dem Vorjahr bedeutet dies eine Steigerung um circa 20 Prozent.“

Von Petra Rückerl