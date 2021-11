Hannover

Ersin K. (39) soll im Sommer 2020 geholfen haben, 46 türkische Staatsbürger illegal nach Deutschland zu holen. Er habe die Einladung ausgestellt, damit die Menschen einen „Grauen Pass“ erhalten. An sich ein normaler Vorgang, doch die Reisenden tauchten sofort nach der Ankunft unter. Bis auf fünf sind bis heute alle verschwunden. Nun musste sich K. vor dem Amtsgericht Hannover wegen Verdachts der Schleusung verantworten – und erhielt ein mildes Urteil.

Die Staatsanwaltschaft warf dem gelernten Trockenbauer vor, über seine Firma als „Schein-Einlader“ fungiert zu haben. Mit dem Papier seien in der Türkei sogenannte Servicepässe ausgestellt worden, die einen 90-tägigen, visafreien Aufenthalt erlauben. Bei den 53 Eingeladenen handelte es sich um Rathausmitarbeiter der Provinz Malatya in Ostanatolien. Letztlich hätten 46 die Reise angetreten, die am 1. August 2020 mit dem Bus ankamen.

Die meisten Eingereisten weiter untergetaucht

Die Delegation wollte offiziell Umweltprojekte in Augenschein nehmen. Ihr eigentliches Anliegen waren offenbar aber eine neue Existenz und Geld verdienen. Am nächsten Morgen machten sich die Eingereisten in Kleingruppen auf und verstreuten sich im gesamten Bundesgebiet. Bloß zwei reisten zurück in die Türkei. fünf wurden lediglich ausfindig gemacht, weil sie Asylanträge stellten – drei davon laut türkischen Journalisten in Hamburg. Im April dieses Jahres kam die Affäre ans Licht.

Der hannoversche Fall ist nicht der einzige. Die Schleusungen führten auch in der Türkei zu heftigen Debatten, ob die regierende Partei AKP von Präsident Recep Tayyip Erdogan gezielten Menschenhandel betreibt und damit Geld verdient. Zwei Mitarbeiter des Konsulats in Hannover wurden im Februar 2021 sogar zwangsversetzt, weil sie die Affäre erkannt hatten und aufklären wollten. Für die ausgestellten Pässe sollen die Delegationsmitglieder umgerechnet jeweils 5000 bis 8000 Euro bezahlt haben.

Verteidiger: Angeklagter naiv und Bauernopfer

Von diesem Geld habe Ersin K. nichts gesehen, die Firma mit seinem Nachnamen gehöre auch nicht ihm. Der 39-Jährige räumte die Einladungen zwar ein, habe sich dabei laut Verteidiger Christoph Rautenstengel aber „keine tiefergehenden Gedanken gemacht“. Der Hartz-IV-Empfänger sei vom stellvertretenden Bürgermeister der Gemeinde Korgan nahe dem Schwarzen Meer angesprochen und um einen Gefallen gebeten worden. Der Politiker habe K. den genauen Text geschickt, der 39-Jährige musste nur noch den Briefkopf seiner Baufirma und eine Unterschrift hinzufügen.

Umso überraschter sei der Angeklagte gewesen, als die Delegation dann tatsächlich eintraf. Spontan habe K. ein Hotel in Hannover organisiert, mit dem Untertauchen habe er nichts zu tun. Rautenstengel nannte seinen Mandanten „naiv“, es sei nicht um Geld gegangen. Mahmut Erdem, zweiter von K.s drei Verteidigern, sprach zudem davon, der 39-Jährige werde in der Türkei als Haupttäter dargestellt und sei entsprechend das Bauernopfer.

Wie entscheidend war K.s Rolle?

Auch im Prozess blieb vieles ungeklärt: etwa die Frage, wie ein Hartz-IV-Empfänger rasch eine Unterkunft für 46 Personen organisieren kann. Auch unbeantwortet bleibt, wozu die Türkei K.s Einladung überhaupt brauchte, die Grauen Pässe werden vom Staat ausgestellt – das Schreiben des 39-Jährigen hin oder her.

Genau das war dann K.s Glück: Richter Björn von Bargen verurteilte den geständigen 39-Jährige nach Gesprächen mit Verteidigung und Staatsanwaltschaft bloß wegen versuchter Schleusung zu 900 Euro Strafe. Ihm könne nur zur Last gelegt werden, dass er prinzipiell mit falschen Angaben helfen wollte. Wäre K.s Einladung wirklich entscheidend gewesen, wären es bei erfolgreicher Schleusung drei Monate bis fünf Jahre Gefängnis gewesen. „Und da reden wir normalerweise von ein bis zwei Menschen“, sagte von Bargen, „das hier war eine Busladung.“

Von Peer Hellerling