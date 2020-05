Graffiti-Schmierer (24, 28) in Hannover gefasst: Polizei durchsucht Wohnungen in Linden

Hannover

In Linden sind in der Nacht zu Freitag zwei Männer (24, 28) als Graffiti-Schmierer festgenommen worden. Sie stehen in Verdacht, unleserliche Schriftzüge auf Hauswände und an Türen an der Limmerstraße gemalt zu haben.

Die beiden Hannoveraner sollen sich mit Lackstiften und Sprühdosen gegen 5.10 Uhr an den Fassaden und Türen zu schaffen gemacht haben. Dabei beobachteten aufmerksame Mitarbeiter (25, 29, 31) eines Sicherheitsdienstes die Farbschmierer. Die Security-Leute hielten die Verdächtigen fest, bis die Polizei eintraf.

Keine politisch motivierte Tat

Bei der Durchsuchung des Duos fanden die Einsatzkräfte mehrere Sprühdosen und Lackstifte. Die Sachen wurden sichergestellt.

Bei den Schmierereien an Wänden und Türen handelt es sich nach Angaben von Polizeisprecher Philipp Hasse um unleserliche Schriftzüge: „Politische Hintergründe sind hier nicht zu erkennen.“

Wohnungen durchsucht

Die beiden Männer wurden zur Dienststelle der Polizeiinspektion West gebracht. Eine Richterin ordnete kurz darauf die Durchsuchung der Wohnungen des 24- und des 28-Jährigen in Linden-Nord an. Dort seien weitere Beweismittel sichergestellt worden.

Die Ermittlungen zu möglichen weiteren Taten dauern aktuell an.

