Hannover

Nicht erst der Künstler Banksy hat gezeigt, dass Graffiti mehr sein kann als Schmiererei. Wie groß das kreative Potenzial in der hannoverschen Sprayer-Szene ist, zeigen die teils grandiosen Werke etwa am Raschplatz, wo die Parkour Community den Bereich um die „Damen von Messina“ unterhalb des Andreas-Hermes-Platzes, den sie regelmäßig für ihren Sport nutzt, kunstvoll umgestaltet hat. Ein weiteres gutes Beispiel ist die Gestaltung der Tunnelwände in der Bahnunterführung Kopernikusstraße, 2017 im Rahmen eines Workshops entstanden.

Mit einem fraktions- und gruppenübergreifenden Antrag von SPD, CDU, Grünen, FDP, Linke, Piraten und Die Fraktion soll die Verwaltung nun aufgefordert werden, weitere Flächen für derartige Graffiti-Kunstwerke zur Verfügung zu stellen. Der Antrag, der aus dem kommunalpolitischen Jugendplanspiel Pimp Your Town hervorgegangen ist, wurde am Montag im Jugendhilfeausschuss einstimmig angenommen, muss aber noch den Verwaltungsausschuss passieren.

Anzeige

Die Verwaltung soll beauftragt werden, eigene Flächen zur Verfügung zu stellen, aber auch mit Besitzern möglicher Flächen Kontakt aufzunehmen. So sollen derartige Projekte stärker unterstützt werden. Denkbar wäre eine Graffiti-Gestaltung aus Sicht der Antragsteller etwa bei den Wandflächen der Skatehalle Gleis D des Vereins zur Förderung von Jugendkultur und Sport in der Hüttenstraße 22b ( Vahrenwald).

Weitere NP+ Artikel

Chancen für das Fun Kinderfestival

Und ebenfalls auf Anregung von Pimp Your Town fordern dieselben Fraktionen und Gruppen die Wiederbelebung des Fun Kinderfestivals vor dem Rathaus. Neun Jahre lang war das Fest eine der beliebtesten Veranstaltungen für Kinder, insgesamt mehr als 500.000 Kinder nahmen in dieser Zeit daran teil. Seit 2018 war das Fest ausgefallen, weil die Finanzierung nicht sichergestellt werden konnte. Nun soll die Verwaltung auf die bisherigen Veranstalter zugehen, gegebenenfalls auch alternative Veranstalter suchen, um eine Wiederbelebung zu ermöglichen. Auch dieser Antrag wurde im Jugendhilfeausschuss ebenfalls einstimmig angenommen.

Lesen Sie auch

Von Andreas Krasselt