Die Macher von „Gastro Trends Hannover“ um Björn Hensoldt (28) haben ein neues Vertriebskonzept namens Gourmetwunder gestartet – nicht zuletzt als Reaktion auf die Corona-Krise, die ja das Gastronomiegeschäft besonders trifft.

Der Name ist Programm, könnte man sagen: Gourmetwunder will besonders die Freunde der gehobenen Küche ansprechen – und das spiegelt sich im Angebot der Anfangsphase: Derzeit wird besonders die „Clichy-Gans“ angepriesen, zubereitet nach einem Rezept von Ekkehard Reimann (P’tit Clichy). Ein traditioneller Festbraten, der –nicht nur – bei Feinschmeckern in der Region wohl geschätzt ist (ab 115 Euro ohne, ab 132 Euro mit Beilagen).

Gaumenschmauß aus Hannover

Das Federvieh (auch als Freilandgans aus Norddeutschland zu 189 Euro erhältlich) und die anderen Gerichte werden zubereitet von Merten Smirr (25), der auch durch die Reimann-Schule gegangen und seit vergangenem Jahr einer der Küchenchefs von „Gastrotrends Hagedorn“ in Laatzen ist. Daneben gibt es auch Ente (ab 75 Euro inklusive Kraut und Klößen für drei Personen), Rehrücken (189 Euro für sechs Personen) oder Entrecote Wagyu Hokkaido vom japanischen Tajima-Rind (360 Euro für etwa sechs Personen).

Björn Hensoldt, Mitgründer von Gourmetwunder und Geschäftsführender Gesellschafter von „Gastro Trends Hannover“ (Vier Jahreszeiten, Nordkurve, See Terrassen, Schateke, Leibniz Lounge, Stamme 96) ist das Internetportal „ein logischer nächster Schritt, denn es ist absolut ein Trend zu erkennen. Durch Corona hat sich die Welt verändert und dementsprechend auch das Verhalten unserer Gäste.“ Er glaubt an den Erfolg: „Mit regionalen Produkten trotzt man jeder Pandemie, unterstützt die regionalen Anbieter und liefert beste Qualität.“

Nicht ganz, aber fast fertig

Gourmetwunder ist aus seiner Sicht „zwischen Hellofresh und Lieferando“ anzusiedeln. Hensoldt: „Wir liefern keine rohen, aber auch keine fertigen Speisen. Bei uns muss eben nur noch das letzte Vollenden selber gemacht werden.“ Qualitativ versuche man dabei „ganz neue Maßstäbe zu setzen, nicht nur was die Produkte angeht, sondern auch den Geschmack.“

„Vollenden“ heißt im Falle Gans und Ente: Aufwärmen. Bei den Kartoffelklößen ist es noch das Erwärmen in der Pfanne plus das Ummanteln mit dem mitgelieferten „Crunch“ - zu jedem Gericht wird dafür eine Anleitung geliefert, sie ist auch auf der Webseite zu finden.

Gastgeber in ganz Deutschland sollen so regionale Köstlichkeiten das ganze Jahr über genießen können - und dürften künftig auch „eine kreative Vielfalt an veganen und vegetarischen Food-Trends erwarten“.

Seit einem Monat ist das Gourmetwunder-Angebot online – Hensoldt ist mit dem Auftakt zufrieden: „Der Start mit den Weihnachtsklassikern Gans und Ente läuft gut. Auch in dieser doch schwierigen Phase ist es schön zu sehen, dass unsere Gäste an einem traditionellen Weihnachtsfest (…) festhalten.“ Die anderen Angebote sind erst seit dem Wochenende über die Internetseite zu bestellen.

Lieferung & Abholung

Die Lieferkosten: 20 Euro deutschlandweit, ausgeliefert wird durch UPS, laut Gourmetwunder innerhalb von maximal 24 Stunden, nachdem das Essen lieferbereit gemacht ist – denn ein wenig müssen die Kunden noch selber tun.

Die Gänse sollen an den Adventssonntagen, an Heiligabend und an den Weihnachtstagen lokal auch warm ausgeliefert werden.

Wer seine Bestellung lieber abholen will, muss dennoch zehn Euro auf den Produktpreis draufzahlen, „aus logistischen Gründen“.

