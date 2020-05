Gottesdienst trotz Corona: An Himmelfahrt in die Marktkirche

Hannover

Die am Sonntag auf H1 ausgestrahlte Aufstellungspredigt von Stadtsuperintendenten-Kandidat Rainer Müller-Brandes wird noch ohne Gemeinde in der Marktkirche aufgezeichnet, aber der Kirchenvorstand der Bischofskirche hat jetzt entschieden: an Christi Himmelfahrt, dem Donnerstag kommender Woche, wird im Wahrzeichen von Hannover erstmals wieder ein Gottesdienst mit Gläubigen stattfinden. „Wir freuen uns sehr darüber“, sagt Marktkirchenpastorin Hanna Kreisel-Liebermann, die die Predigt halten wird.

Um 10 Uhr beginnt der rund 30 Minuten lange Gottesdienst, Einlass ist erst wenige Minuten vorher. Und spontanes Kommen ist auch nicht möglich. Weil nur 100 Christen auf Einzelstühlen, auf Paarplätzen und in Familienreihen sitzen dürfen, ist eine vorherige Anmeldung erforderlich. Dafür wird eine Hotline geschaltet, die nur nächsten Mittwoch (20. Mai) zwischen 11 und 13 Uhr erreichbar ist. Die Telefonnummer: 0511/ 3643720.

Mitwirkende beim Gottesdienst-Neustart sind neben Kreisel-Liebermann der amtierende Stadtsuperintendent Thomas Höflich (Liturgie), Ulrike Strauch (Lektorin), Ulfert Smidt an der Orgel und ein Gospelduo. Der Gottesdienst wird am Himmelfahrtstag um 17 Uhr noch einmal abgehalten. Kreisel-Liebermann ist sich sicher: „Das wird für uns alle ein ganz besonderer Feiertag.“

Von Christoph Dannowski