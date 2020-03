Aufgelöster Gottesdienst: Strafanzeige gegen Gläubige der Polnischen Katholischen Mission

Hannover

Die Zusammenkunft von 40 bis 50 Gläubigen am Sonntag in der Polnischen Katholischen Mission in Groß-Buchholz hat Konsequenzen. Die Polizei hat gegen die Teilnehmer ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz eingeleitet. Auch Gottesdienste und ähnliche Treffen sind wegen der Corona-Pandemie untersagt. Gegen den Pfarrer der Gemeinde läuft außerdem eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige. Er hatte die Kirche verbotenerweise geöffnet.

Wie Polizeisprecher Martin Richter am Montag mitteilte, stellt das Handeln des Pfarrers nach der gültigen Allgemeinverfügung der Region Hannover „einen Verstoß gegen die Beschränkung sozialer Kontakte“ dar.

Verstoß im Rahmen der Streife festgestellt

Am Sonntagnachmittag hatten sich 40 bis 50 Gläubige in der Polnischen Katholischen Mission am Stilleweg versammelt. Die Polizei war darauf aufmerksam geworden, „weil im Rahmen der Streife aufgefallen war, dass dort viele Autos parkten“, erklärt Richter. Daraufhin gingen die Beamten in die Kirche.

Dort hätten die Polizisten dann den Sachverhalt mit dem Pfarrer geklärt. Währenddessen verließen die Anwesenden rasch die Kirche. Dazu seien insgesamt fünf Ein-/Ausgänge genutzt worden, so der Polizeisprecher.

Verfahren zunächst gegen unbekannt

Deshalb hätten die Beamten die Personalien der Gläubigen nicht mehr feststellen können. Dennoch leiteten die Polizisten ein Strafverfahren ein – zunächst gegen unbekannt. Vorgeworfen werde den Teilnehmern, vorsätzlich gegen die Allgemeinverfügung der Region zur Beschränkung sozialer Kontakte verstoßen zu haben.

Auch der Pfarrer muss mit Konsequenzen rechnen. Gegen ihn gibt es eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige, weil er die Kirche geöffnet hatte. Er habe den Gläubigen damit die Möglichkeit gegeben, sich dort zu versammeln.

Vorgang ein Einzelfall

Verstöße gegen das Kontaktverbot gibt es vereinzelt immer wieder. Dass sich allerdings ein derart großer Personenkreis wie in Groß-Buchholz trifft, dazu noch in einer Kirche, ist laut Richter bislang „ein Einzelfall“.

Oberbürgermeister Belit Onay, selbst an Corona erkrankt, appelliert an alle Hannoveraner, zu Hause zu bleiben. Quelle: Screenshot/Twitter

Unterdessen meldete sich am Montag Hannovers an Covid-19 erkrankter Oberbürgermeister Belit Onay mit einem Video aus der Quarantäne. Das Stadtoberhaupt wirkt angeschlagen und berichtet von starker Müdigkeit, Husten und Fieber, das er aber inzwischen überstanden habe.

Onay appelliert eindringlich an die Hannoveraner: „Bleiben Sie zu Hause, halten Sie Abstand und vor allem, halten Sie zusammen.“

