Golfkurse für Flüchtlinge? Rat lehnt „Schnapsidee“ ab

Vielen Ratskollegen gilt Tobias Braune als schräger Vogel. Diesmal löst seine Fantasie überall Kopfschütteln aus. Der parteilose Politiker fordert, dass die Stadt Golfkurse für Flüchtlinge anbietet. Die neue Form der Willkommenskultur dürfte die abwegigste Integrationsidee seit Jahren sein.

Braune, einst der AfD zugehörig, ist im Einsatz fürs Evangelium rund um die Welt unterwegs. Die Frohe Botschaft begreift er als „die beste Nachricht der letzten 2000 Jahre und ganz praktische Hilfe“. Bis zur Corona-Krise versuchte sich der Lehrer als Missionar – in Amerika, in Pakistan/ Lahore und manchmal im hannoverschen Rathaus.

20.000 Euro wollte er lockermachen

Dort allerdings hat Braune gerade eine Riesenwatsche einstecken müssen. 20.000 Euro wollte er fürs Golfspiel mit Flüchtlingen lockermachen, außerdem eine halbe Stelle zur Koordinierung der Kurse einrichten. Nur für die ersten beiden Sätze seiner Begründung gab es noch Zustimmung: „ Flüchtlinge, die in Hannover ankommen, stammen oft aus sehr einfachen Verhältnissen aus fernen Ländern. Damit diese Menschen in Hannover ganz ankommen können, brauchen wir eine gesellschaftsübergreifende Willkommenskultur.“

„Eine Schnapsidee“ heißt es zur weiteren Argumentation (und das ist noch der harmloseste Begriff) : „Golf wird oft als elitärer Sport wahrgenommen. Wir als Rat müssen dafür sorgen, dass Brücken über gesellschaftliche Lücken gebaut werden. Golf wirkt sich entspannend auf das Zentrale Nervensystem aus und wirkt sich therapeutisch auf traumatische Erlebnisse. Sicherlich kann dabei auch der eine oder andere Sand- oder Grasspezialist dort gefördert werden.“

Der zuständige Ausschuss hat den Antrag einstimmig abgelehnt. Braune konnte, weil nicht anwesend, nicht in die Bütt steigen. Vielleicht gut so, denn lautes Prusten in Corona-Zeiten ist im Rathaus nicht gern gesehen.

Von Vera König