Sie ist wieder da: Zurzeit wird in über 160 Bäumen in der Innenstadt die Herbstbeleuchtung installiert –silberne und goldene Kugeln und Kelche sowie Lämpchen. Angestellt wird sie aber erst nach der Zeitumstellung am kommenden Montag. Die Weihnachtsbeleuchtung kommt dann traditionell nach Totensonntag dazu. Dazu gehört dann auch wieder der Magis-Stern.