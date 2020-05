Goldig: Acht weitere Figuren schmücken das Gartentheater

Hannover

Wie gut, dass die Herrenhäuser Gärten wieder besuchbar sind, denn es gibt Neues, um 300 Jahre Altes wiederzubeleben: Acht weitere zauberhafte Goldfiguren – Tänzerinnen, Knaben und Faune – umringen seit Donnerstag die Bühne und das Amphitheater, also den Zuschauerraum, des historischen Theaters. Dies wurde in den Wintermonaten immer näher in den ursprünglichen Zustand versetzt, neu bepflanzt, der Orchestergraben verfüllt, Bäume und Hecken gerodet.

Sie tanzten schon vor 300 Jahren

Die Figuren gehörten zum höfischen Festraum von anno 1690. Damals waren es 27 vergoldete Bleifiguren, die Bühne und Zuschauerraum umrundeten. 17 – darunter Nachbildungen berühmter Vorbilder aus der Antike wie der Venus Medici und des Borhesischen Fechters – sind noch erhalten. Insgesamt zwölf von ihnen werden aufwändig restauriert, acht davon hat eine Regensburger Spezialwerkstatt nun fertiggestellt. Und diese acht zieren nun das Gartentheater.

120.000 Euro für Restaurierung

Bezahlt wurde die Restaurierung von der Wenger-Stiftung für Denkmalpflege, insgesamt hat sie 120.000 Euro dafür spendiert. Peter Königfeld, Vorstandsvorsitzender der Stiftung, erklärt den tieferen Sinn der Figuren: „Die 27 vergoldeten Figuren nahmen Besucher in ihre Mitte und entführten sie so sinnbildlich in das goldene Zeitalter.“

Ab Mitte Mai ist Gartentheater wieder auf

Entführt werden die heutigen Besucher nicht mehr, aber sicherlich verzaubert. Ab 15. Mai wird auch das neu gestaltete Gartentheater wieder zugänglich sein

Von Petra Rückerl