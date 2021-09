Hannover

Nichts geht mehr ab Montag, 27. September, auf der Göttinger Landstraße zwischen Hemmingen und Arnum: Für den Bau der Stadtbahnverlängerung nach Hemmingen-Westerfeld wird die Straße in Höhe der künftigen Endhaltestelle mehrere Monate lang gesperrt. Die Sperrung zwischen Weetzener Landstraße in Hemmingen und Hoher Holzweg im Ortsteil Arnum dauert voraussichtlich bis zum 30. Juni 2022, teilt die Infra Strukturgesellschaft mit.

Während dieser Sperrung werden Autos über die neue Bundesstraße 3 umgeleitet, die Umleitungsstrecken sind dann weiträumig ausgeschildert. Für Fußgänger, Radfahrer und Linienbusse gibt es eine andere Wegeführung: Sie werden über das Gelände des künftigen Stadtbahnendpunktes geleitet. Dazu wird eine provisorische Straße gebaut, die später die Zufahrt zur Park+Ride-Anlage ist.

Das Frank Glende Pflanzenparadies, das sich an der Göttinger Landstraße in Hemmingen befindet, ist bis Ende des Jahres sowohl aus Hemmingen als auch aus Arnum für den Autoverkehr erreichbar. Danach kann der Betrieb nur noch aus jeweils einer der beiden Richtungen angefahren werden, so die Infra weiter.

Von Andreas Voigt